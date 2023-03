Kernen erhält rund 3,8 Millionen Euro vom Land für Kläranlagen-Zusammenlegung

Für die Zentralisierung der Abwasserreinigung in Kernen stellt das Land 3.798.800 Euro bereit. Die beiden Landtagsabgeordneten Petra Häffner (Grüne) und Christian Gehring (CDU), freuen sich einer Pressemitteilung zufolge über die Fördersumme „Die Zeiten des Überflusses sind vorbei. Abwasser muss effizient entsorgt, gereinigt und möglichst rückstandsfrei wieder in den Kreislauf eingespeist werden“, wird Petra Häffner darin zitiert.

"Die Auswirkungen des Klimawandels machen sich auch im Bereich der Wasserwirtschaft bemerkbar"

Christian Gehring ergänzt: „Es ist ein großes Anliegen der grün-schwarzen Landesregierung, Städte und Kommunen in ihren Schritten zur klimabedingten Anpassung vollste Unterstützung zu geben. Denn die Auswirkungen des Klimawandels machen sich auch im Bereich der Wasserwirtschaft bemerkbar. Von sauberen Gewässern, effizienter Abwasserentsorgung und sicherem Hochwasserschutz profitieren Mensch und Natur zugleich.“

Der Kernener Bürgermeister Benedikt Paulowitsch schreibt: „Die Zusammenlegung und Modernisierung der Kläranlagen sichert langfristig eine wichtige Infrastruktur unserer Gemeinde – auch, wenn diese nicht wirklich sichtbar ist.“

Mit über 176 Millionen Euro unterstützt das Land in diesem Jahr Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg zur Umsetzung und Verbesserung der Maßnahmen im Bereich der Wasserwirtschaft. Dazu gehören eine effiziente Abwasserentsorgung, die Modernisierung von Wasserwerken und der Schutz vor Hochwasser. Die Maßnahmen gab das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft am Donnerstag (23.03.) in Stuttgart bekannt.