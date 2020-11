Unten Kita, oben Tagespflege, und auf dem Dach eine Solaranlage – so soll das neue Mehrgenerationenhaus an der Seestraße in Rommelshausen aussehen. Damit ist noch nicht Schluss: Im Zuge der Arbeiten möchte die Gemeinde Kernen noch die Seestraße im Bereich des Neubaus für rund 430 000 Euro sanieren und das Gebäude an die öffentliche Kanalisation anschließen. Dieser Vorschlag der Verwaltung wurde vom Technischen Ausschuss des Gemeinderats bei neun Dafür-Stimmen und zwei Enthaltungen