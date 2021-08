Nachdem die Jugendlichen während der vergangenen eineinhalb Jahre aufgrund der Corona-Pandemie nur wenig Möglichkeiten für Zusammenkunft und Feiern hatten, initiiert die Gemeine Kernen gemeinsam mit dem Mobilen Jugendreferat erstmals ein großes Festival für Jugendliche. Unter dem Namen „#Jurost“ findet das zweitägige Event am Freitag, 17. September, und am Samstag, 18. September, im Saint-Rambert-Stadion in Rommelshausen statt. Los geht es am Freitag um 17 Uhr, am Samstag bereits um 14 Uhr.