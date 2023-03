Kernen: Genossenschaftskelter droht Abriss - Bürger starten Unterschriftenaktion

„Erbaut in schwerer Zeit – ein Zeichen unsrer Einigkeit“ steht in Stein gemeißelt auf der Fassade der Weingärtnergenossenschaftskelter in Kernen-Stetten. Auch jetzt geht die im Jahr 1931 erbaute Kelter in der Weinstraße durch eine schwere Zeit. Ihre Zukunft ist ungewiss. Denn im Dezember vergangenen Jahres hat ihre Eigentümerin, die Stettener Weingärtnergenossenschaft, ihre Auflösung beschlossen und befindet sich nun in Liquidation. Deshalb soll die Kelter abgerissen und das Grundstück verkauft werden.

„Wir sollten alles versuchen, damit das historische Gebäude erhalten bleibt“

Einen Abriss wollen einige Kernener verhindern und setzen sich für den Erhalt der Kelter ein: Ebbe Kögel, Klaus Eißele, Jochen Beurer und Rainer Schlegel haben eine Unterschriftenaktion ins Leben gerufen. „Wir sollten alles versuchen, damit dieses ortsbildprägende, historische Gebäude der Gemeinde erhalten bleibt“, lautet ihre Devise. Mit einem Einwohnerantrag nach § 20b der Gemeindeordnung möchten die Initiatoren 200 Unterschriften sammeln, damit das Thema noch vor der Sommerpause auf die Agenda der Gemeinderatssitzung gesetzt, im Gremium behandelt und ein Bürgerbeteiligungsverfahren eingerichtet wird.

Gebäude soll im Sinne der Stettener weiterhin genutzt werden können

Vor der Bekanntgabe der Auflösung der Genossenschaft habe die Gemeindeverwaltung im Jahr 2021 ein Gutachten beauftragt, so die Initiatoren. Demzufolge sei eine mögliche Nachnutzung der Kelter als unbeheiztes Gebäudes für saisonale Nutzung möglich. Bei entsprechenden Brandschutzmaßnahmen sei sogar eine Nutzung für 200 Personen denkbar. Doch das muss finanziert werden. Die Hoffnung der Initiatoren besteht darin, dass sich außer Immobilienfirmen auch interessierte Investoren finden lassen, die das Gebäude nicht abreißen, sondern nachhaltig im Sinne der Stettener modernisieren und nutzen wollen.

Daher ist es ein großes Anliegen von Ebbe Kögel, Klaus Eißele, Jochen Beurer und Rainer Schlegel, dass die Gemeinde etwa einen Ideenwettbewerb oder eine Planungswerkstatt startet, um alle Möglichkeiten zu erörtern, wie eine weitere Nutzung der Stettener Genossenschaftskelter aussehen könnte und somit der Abriss verhindert werden kann. Dafür sollte mit der Weingärtnergenossenschaft vereinbart werden, dass der Abriss hinausgeschoben wird, bis über eine mögliche Nachnutzung entschieden ist, schreiben die Initiatoren in ihrem Einwohnerantrag.

„Für uns wäre es wichtig, den Stettener Wein und regionale Produkte stilgerecht in schönem Ambiente zu präsentieren“

CDU-Gemeinderat Rainer Schlegel findet, dass der Erhalt der Kelter ein nachhaltiges Projekt werden könnte. Auch möchte er, wie seine Mitstreiter, verhindern, dass „ein großes Stück Stettener Geschichte für immer verloren“ geht. Deshalb plädiert er dafür, die Kelter wirtschaftlich umzunutzen. Vorstellbar sei etwa eine gemeinsame Vinothek für die in Kernen ansässigen Wengerter. „Für uns wäre es wichtig, den Stettener Wein und regionale Produkte stilgerecht in schönem Ambiente zu präsentieren“, sagt er.

Kelter als zentrale Anlaufstelle für Wengerter und Touristen?

Auch schlägt die Bürgerinitiative eine Lösung für die Touristen und – hauptsächlich an Wochenenden durch die Kugelbahn verursachte – Parkplatzproblematik in Stetten eine Lösung vor: Ihrer Meinung nach eigne sich die Kelter durch ihren zentralen Standort in der Stettener Ortsmitte als eine optimale Anlaufstelle für Touristen. Schließlich locken die Kugelbahn und die Weinberge zahlreiche Menschen in den Ort.

Kelter wird vom Denkmalschutzamt untersucht

Im direkten Umfeld der Kelter könnten Parkplätze und wegweisende Infotafeln bereitgestellt werden. Für jegliche Konzeptideen, was man aus der Kelter machen könnte, sind die Initiatoren offen. „Unsere Angst ist, dass die Kelter während der Liquidationszeit abgerissen wird“, äußert Rainer Schlegel seine Bedenken. Ebbe Kögel fügt hinzu: „Die Genossenschaft hat einen Antrag zum Abriss gestellt.“ Derzeit werde demzufolge das Gebäude vom Landesamt für Denkmalschutz untersucht. Die Initiatoren rechnen nach etwa ein bis zwei Monaten mit dem Gutachten des Denkmalschutzamtes. Diese Zeit möchten die Stettener nutzen, um die erforderlichen 200 Unterschriften zu sammeln.

„Wir können vorschlagen, dass dieser Planungswettbewerb stattfindet“, sagt Ebbe Kögel. Aber die Entscheidungsgewalt liege schließlich bei der Gemeindeverwaltung. Die Initiatoren sind mit dem gemeinnützigen Verein „Mehr Demokratie“ in Kontakt, so Ebbe Kögel. Die Idee des Einwohnerantrags sei dabei entstanden. Auch wenn es das Instrument schon sehr lange gebe, sei es den Beteiligten bisher nicht bekannt gewesen.

„Die wenigsten wissen Bescheid, dass die Kelter abgerissen werden soll“

„Wir wollen bewirken, dass die Stettener Bevölkerung informiert wird“, sagt Weinbauer Jochen Beurer. Zwar hätten einige Stettener bereits erfahren, dass sich die Genossenschaft aufgelöst habe. Aber: „Die wenigsten wissen Bescheid, dass die Kelter abgerissen werden soll.“

„Abgesehen von der heimatkundlichen Bedeutung gibt es noch einen anderen Gesichtspunkt“, sagt Ebbe Kögel und macht auf die Inschrift aufmerksam. Die Genossenschaftskelter sei ein Zeichen für bürgerschaftliches Engagement. Genau einen solchen Zusammenhalt wünschen sich die Initiatoren auch von den Stettenern.

Wo man sich an der Unterschriftenaktion beteiligen kann

Wer sich an der Unterschriftenaktion zum Erhalt der Genossenschaftskelter beteiligen will, kann sich unter anderem in der Bäckerei „Bach-Bäck“ in der Bachstraße, in der Rewe-Filiale in der Kirchstraße oder beim Weingut Beurer in der Langen Straße eintragen. Weitere Informationen gibt es beim Weingut Beurer per E-Mail an: info@weingut-beurer.de.