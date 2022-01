Am Mittwoch, 26. Januar, musste eine Kita-Gruppe im Kinderhaus Sonnhalde in Rommelshausen aufgrund mehrerer Infektionen mit dem Coronavirus schließen. „Bislang sind drei Positivfälle in der Gruppe bestätigt“, teilt Rathaussprecherin Susanne Herrmann auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Betroffen sind zwei Erzieherinnen und ein Kind. Außerdem stehe ein Ergebnis zurzeit noch aus. „Im besten Falle könnte die Gruppe am kommenden Montag wieder geöffnet werden“, so die Sprecherin der Gemeinde