Während sich Mitte Februar die Zahl der offiziellen Corona-Fälle in der Gemeinde Kernen der Null näherte, nehmen nun die bestätigten Corona-Infektionen wieder zu. Mit Stand von Dienstag (30.03.) gibt es in der Gemeinde Kernen 51 aktive Corona-Fälle. Eine, im Verhältnis zur Einwohnerzahl, hohe Anzahl an Infizierten. Bereits im November fiel die 15.800-Einwohner-Gemeinde mit mehreren Corona-Fällen auf. Wie erklärt sich Bürgermeister Benedikt Paulowitsch den starken