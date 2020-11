Für ein privates Bauvorhaben in der Fellbacher Straße in Rommelshausen gab der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung kein grünes Licht. Bei einer Enthaltung wurde die Bauvoranfrage von den Gemeinderäten mehrheitlich abgelehnt: Es wurde keine Baugenehmigung erteilt.

Häuser mit Garage und Carport

Was sollte gebaut werden? Ein ehemaliges Gärtnereigelände sollte laut Bauamtsleiter Peter Mauch einer Folgenutzung zugeführt werden. So sollten in der Fellbacher Straße sechs