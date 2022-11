Kernen/Korb: Bio-Weingut Singer-Bader erntet neue Rebsorten

Das Bio-Weingut Singer-Bader, welches in Kernen und Korb ansässig ist, setzt auf sogenannte pilzwiderstandsfähige (Piwi) Rebsorten. Nun trägt die langjährige Arbeit Früchte: Die Weinbauerfamilie hat den Jungfernertrag des neuen Zukunftsweines geerntet. Gepflanzt wurden die Reben vor drei Jahren. Was es mit den Piwi-Sorten auf sich hat, erklärt Winzerin Barbara Singer (geborene Bader) im Gespräch mit unserer Redaktion.

Als Zukunftsweine bezeichnet Barbara Singer die neuen Rebsorten. Hierbei handele es sich um die zweite und dritte Generation der Piwi-Sorte. Um die Kultur- und Naturlandschaft in den Weingebieten zu schützen sowie einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, stellten die Singers die Weichen für einen regionalen nachhaltigen Weinbau. Sie folgten dem Beispiel von „Winzern und Pionierbetrieben“, die seit den 90er Jahren auf diesem Feld sehr viel Arbeit geleistet haben, sagt Barbara Singer. Dabei seien „die ersten Züchtungen“ entstanden, „die resistent, das heißt sehr, sehr widerstandsfähig gegen Krankheiten sind“, sagt die Bio-Winzerin.

Im Vergleich zu herkömmlichen Sorten ein Drittel Pflanzenschutz erforderlich

Bei den neuen Sorten könne der Anteil des eingesetzten Pflanzenschutzmittels minimiert werden. „Wir brauchen nur ein Drittel Pflanzenschutz im Vergleich zu den bisher herkömmlichen Sorten“, sagt sie. Als herkömmliche Sorten bezeichnet sie die seitherigen Sorten, die angebaut werden, etwa Edelrebsorten – „das sind alles Vitis-vinifera-Arten“. Bei den Zukunftsweinen wurde „eine Wildrebe miteingekreuzt“, so Barbara Singer, „eine Vitis rupestris und eine Vitis riparia“. Diese Wildreben stammen meist aus Amerika und hätten von sich aus das resistente Gen drin.

Auch seien die neuen Reben robuster, sie kommen mit viel weniger Wasser zurecht, erklärt Barbara Singer – während der Trollinger mit großen, dünnen Blättern ganz viel Assimilationsfläche brauche. In den vergangenen Jahren gab es zwar viel Sonne von oben, aber es fehlte das Wasser. „Und dann bekommen diese Sorten mit den großen Blättern Probleme, weil die einfach eine viel größere Verdunstungsrate haben als Sorten, die kleinere und dickere Blätter haben.“ Oft sei in diesen neuen Rebsorten Cabernet Sauvignon, eine französische Rebsorte, miteingekreuzt. Im Vergleich zum Trollinger habe die französische Rebsorte kleine Blätter.

Durch dicke Schale besser gegen Insekten geschützt

Darüber hinaus seien die Piwi-Sorten mit ihren dicken Schalen auch besser gegen Insekten geschützt. „Die Dicke hat den Vorteil, dass die Insekten sie nicht sehr schnell auffressen können.“ Auch dass die Früchte sich nicht gegenseitig aufdrücken und dabei Saft austritt, sei von Vorteil. So komme keine Fäulnis zustande. Und: Die Winzer können die lockerbeerigen Reben mit ihren dicken Schalen „lange und gesund, bis zur optimalen Reife am Stock hängen lassen“, erklärt Barbara Singer.

Natürliche Kreuzung ohne Gentechnik wird mit Hilfe von Genanalyse optimiert

Die neuen Rebsorten werden natürlich „in Handarbeit, mit der Pinzette bestäubt“ und ohne Gentechnik gekreuzt, erklärt Barbara Singer, „aber mit Genanalyse“. „Das heißt, der genetische Code von der Rebe ist entschlüsselt und wir wissen genau, wohin wir den Marker setzen müssen, damit jetzt eine Toleranz gegen Rebkrankheiten besteht“, sagt sie. So könne analysiert werden, ob eine Pflanze die Gene besitze, damit sie etwa keine Mehltaukrankheiten – den Haupterreger im Weinbau – bekomme.

„Es ist so, dass uns die Genanalyse den Vorteil gebracht hat, dass wir schneller in der Züchtung sind“, sagt die Winzerin. Früher habe der ganze Prozess etwa 20 Jahre in Anspruch genommen. Heute könne sogar im jungen Pflanzenstadium überprüft und entschieden werden, ob die Pflanze robust sei. Das erforschen die staatlichen Weinbauschulen, etwa Weinsberg oder Freiburg, so Barbara Singer, damit „diese Zukunftsrebsorten forciert werden“. „Wir möchten Wein aus gesunden Trauben machen, nur dann ist das Aroma schön.“

Ein weiterer Vorteil ist aus Sicht der Wengerterin die Nachhaltigkeit. „Wir haben weniger Durchfahrten mit dem Traktor, verbrauchen viel weniger Diesel“, sagt sie. „Und was für uns Winzer natürlich toll ist, wir suchen uns die Zukunftsweine aus, die auch aufrecht wachsen und einfach im Handling sind.“ Während in Flachlagen wie in der Pfalz oder im Rheingau vieles maschinell erledigt werden könne, sei im Remstal „am Hang nach wie vor sehr viel Handarbeit“ gefordert. Dadurch, dass die neuen Sorten aufrecht wachsen, haben die Singers statt fünf bis sechs Handarbeitsdurchgängen nur noch „höchstens zwei“.

„Das Thema ist uns unheimlich wichtig“, sagt Barbara Singer. „Es gibt viele Pionierbetriebe, die schon früh auch mit größeren Flächen angefangen haben“, sagt sie, „wir haben mit sehr, sehr kleinen Flächen angefangen.“ Seit 2005 haben sie nach ihren eigenen Angaben die Flächen erweitert und in den vergangenen drei Jahren aufgestockt. „Weil wir denken, das ist das Nachhaltigste, was im Weinbau im Remstal möglich sein wird“, sagt sie.

„Man muss einfach nach vorne denken, wie es anders möglich ist“

Auch im Blick auf die neue EU-Verordnung, die vorgibt, dass unter anderem Pflanzenschutzmittel im Weinbau halbiert werden sollen, sei es sinnvoll. „Ich sag’, es ist ganz einfach. Bei diesen Sorten brauche ich nicht mal ein Drittel, und damit ist die Diskussion vom Tisch“, findet Barbara Singer.

Die Einschränkungen, die von der EU kommen, seien schwierig, aber sie sollen letztendlich die Gesundheit schützen, findet sie. „Es ist ja jetzt nicht so, dass wir Winzer eine Verordnung bekommen, die nicht umsetzbar ist.“ Und fügt hinzu: „Man muss einfach nach vorne denken, wie es anders möglich ist.“

Wichtig ist der Weinbaufamilie Singer-Bader, andere Winzer zu motivieren, sich mit den Zukunftsweinen zu beschäftigen. „Nicht das eine ist gut oder das andere ist schlecht. Es gibt nur gut und noch besser.“ Die Zukunftsweine können beim Weingut gekostet werden. „Sie sind geschmacklich richtig gut, also das möchte ich noch mal unterstreichen“, sagt sie. Manche Wengerter hätten Vorurteile, „weil die erste Generation noch etwas einen Wildgeschmack hatte“, sagt sie. Aber schließlich sei die Sorte weiterentwickelt worden. „Es ist die dritte Generation mittlerweile und der Wildanteil ist sehr, sehr klein geworden“, sagt sie.

Weinmesse über Zukunftsweine im Februar 2023 geplant

Deshalb veranstaltet das Weingut eine Weinmesse am 11. Februar 2023, bei dem es die Zukunftsweine zum Probieren geben wird. Die Weine werden nicht nur dem Fachpublikum, sondern der Öffentlichkeit präsentiert. Als Veranstaltungsort stehen entweder die Vinothek in Korb oder die Glockenkelter in Stetten zur Auswahl, beim Letzteren laufe noch die Anfrage.