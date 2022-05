Kernen: Kulinarische Weinwanderung 2022 findet von 4. Juni bis 6. Juni statt

Nach zwei Jahren Corona-Pause findet in den Stettener Weinbergen wieder der jährliche Kulinarische Weinweg statt. Das teilt die Gemeinde Kernen in einer Pressemitteilung mit. „Die weithin sichtbaren weißen Pagodenzelte locken Genießer und Ausflügler an die fünf „Genusspunkte“, die umgeben von Reben zu Einkehr und geselligem Beisammensein einladen. Die herrliche Aussicht über das Tal gibt’s gratis dazu“, heißt es darin.

Zehn Wengerter und fünf Gastronomen aus Kernen machen mit

In diesem Jahr findet die Veranstaltung am Samstag, 4. Juni, ab 14 Uhr, am Sonntag, 5. Juni, ab 11 Uhr und Montag, 6. Juni, ebenfalls ab 11 Uhr statt.

Zehn Wengerter und fünf Gastronomen aus Kernen bieten an allen drei Tagen kulinarische Köstlichkeiten und Spitzenweine. Die Route führt entlang des Stettener Weinweges durch die bekannten Weinberglagen Pulvermächer, Brotwasser und Lindhälder.

Die Weingüter Beurer, Eißele, Karl Haidle, Wolfgang Haidle, Herzog von Württemberg, Konzmann, Medinger, Singer-Bader und Zimmer sowie die Weingärtnergenossenschaft Stetten im Remstal e.G. runden das abwechslungsreiche Angebot des Burgstübles, der Sportgaststätte Fairplay, des Gasthofes Lamm, des Gasthofes zum Ochsen sowie des Schützenhauses Stetten mit edlen Tropfen ab.

Anreise und Parkmöglichkeiten

Die Gemeindeverwaltung bittet die Besucher des Kulinarischen Weinwegs, möglichst mit dem ÖPNV anzureisen. Gute Anbindungen nach Esslingen und Waiblingen biete beispielsweise der Expressbus X20, so die Verwaltung.

Begrenzte Parkmöglichkeiten bestehen in der Ortsmitte beim Sportplatz Stetten, in der Tiefgarage der Karl-Mauch-Sporthalle, im Hof der Alten Schule, auf dem Parkplatz bei der Karl-Mauch-Schule (Zufahrt gegenüber der evangelischen Kirche), oberhalb des Alten Friedhofs sowie bei der Kelter in der Weinstraße. Infos unter www.weinweg.de.