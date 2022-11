Kernen: Lichterfest kehrt mit Glühwein und Gewinnspiel nach Stetten zurück

Am Freitag, 25. November, wird das Lichterfest am St.-Pierre-Platz in Stetten nach einem Jahr Pause wieder veranstaltet.

Gewinner der Römer Kirbe werden verkündet

Inmitten der bunten Beleuchtung wird das Weingut Konzmann Heißgetränke und Weine verkaufen, die Landmetzgerei „Zum Ochsen“ serviert Grill-Würstchen. Das geben Gewerbe- und Marketingverein in einer Mitteilung bekannt. Um 18 Uhr begrüßt Florian Schenk, Erster Vorsitzender des Gewerbevereins Kernen, die Gäste.

Im Anschluss daran werden die drei ersten Gewinner gezogen, die beim verkaufsoffenen Sonntag während der Römer Kirbe mit ihrem Spielepass bei den Mitmachaktionen teilgenommen haben. „Weitere Gewinner werden später ermittelt und schriftlich benachrichtigt“, so die Gemeinde. Zusätzlich wird aus allen in diesem Jahr abgegebenen Willkommenspässen eine Person für den Hauptgewinn gezogen.

Wieder ein Märchenkalender am Alten Rathaus

Auch das Rathaus wird wieder weihnachtlich dekoriert: Der Gewerbeverein Kernen und der Marketingverein Freundliches Kernen haben wieder die Dekorateurin Julie Kämpf von „Livestyle Deco“ beauftragt, den 19. Märchenkalender am Alten Rathaus zu schmücken.

„Ab dem 1. Dezember sind dort an den Fenstern insgesamt zwölf verschiedene Märchenmotive zu sehen, die auch für ein Gewinnspiel eine Rolle spielen.“ Teilnahmekärtchen liegen vor Ort beim Lichterfest aus sowie vom 1. Dezember bis 24. Dezember am Alten Rathaus in Stetten und im Rathaus in Rommelshausen.