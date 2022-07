Kernen: Mann entschuldigt sich bei Bürgermeister Paulowitsch für Beleidigung

Sechs Wochen nach den tumultartigen Szenen im Bürgerhaus in Rommelshausen, die sich während einer öffentlichen Gemeinderatssitzung zugetragen haben, hat sich die impfkritische Bürgerinitiative (BI) „Freiheit und Gesundheit Kernen“ vom „verbalen Ausfall einer einzelnen Person im Publikum“ distanziert. Diesen lehne man ab.

Ein Mitglied der BI trug die Distanzierung am Donnerstag in der Bürger-Fragerunde des Rats vor. Auch per E-Mail verschickte die BI die Distanzierung an die Gemeinde und die Presse.

Am 19. Mai war es während „der Fragestunde für Einwohner“ zu Zwischenrufen gekommen. Ein Mann hatte Mitglieder des Gremiums und Bürgermeister Benedikt Paulowitsch beschimpft, woraufhin der Rathaus-Chef wegen Beleidigung Anzeige bei der Polizei erstattete.

Schriftlich entschuldigt

Inzwischen hat sich dieser Mann bei Paulowitsch schriftlich entschuldigt, wie der Bürgermeister auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt.

Die BI, die sich von der Beleidigung distanziert, ließ dazu am Donnerstag von ihrem Mitglied verlesen: „Wir haben erfahren, dass sich die Person bei Bürgermeister Herr Paulowitsch gemeldet hat und es zu einem persönlichen Gespräch kommen soll. Wir wünschen hierfür einen befriedenden Ausgang.“

Gesprächstermin verschoben

Laut Benedikt Paulowitsch wurde der Gesprächstermin mit dem Mann verschoben, weil der Bürgermeister nach der Geburt seines Sohnes aktuell noch im Vaterschaftsurlaub ist.