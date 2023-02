Kernen muss sparen, will 2023 aber in Bildung und Nachhaltigkeit investieren

Nicht nur bei der Mobilität, sondern auch in anderen Lebensbereichen müssen laut Kernens Bürgermeister Benedikt Paulowitsch in den kommenden Jahren Veränderungen stattfinden. „In Kernen und im Umland lässt es sich heute nach wie vor gut leben.“

Damit das auch für Kinder und Kindeskinder so bleibe, Stichwort Klimaneutralität, müssen auf der einen Seite Verzicht und Geduld geübt, auf der anderen Seite Investitionen in Bildung und Nachhaltigkeit getätigt werden, so der Rathaus-Chef in seiner Haushaltsrede im Gemeinderat. An manchen Stellen müssten Abstriche gemacht werden, beispielsweise beim Straßenunterhalt.

Bürgermeister setzt den Fokus auf zukunftsträchtige Projekte

Für den Bürgermeister ist klar, dass Prioritäten gesetzt werden müssen. Projekte, „die im Hier und Jetzt vielleicht wünschenswert wären“, sollten seiner Ansicht nach zurückgestellt werden. Er möchte den Blick stattdessen auf das richten, was wichtig ist für ein Kernen, das bis 2035 klimaneutral werden will. Die drei großen Baustellen: der Bau von nachhaltigem Wohnraum, die Modernisierung der Abwasserbeseitigung sowie die der Schulen. „Pflicht statt Kür“ lautet das selbst gewählte Motto im Rathaus.

Die Gemeinde plant 2023 für diese und weitere Vorhaben ein Investitionsvolumen von rund 14 Millionen Euro ein. Konkret investiert werden Teile der Summe beispielsweise für das kommunale Wohnraumprojekt auf der Hangweide, für Umbau und Sanierung der Haldenschule sowie eines von der Gemeinde erworbenen Gebäudes in der Stettener Straße 5. Im Tiefbau fließt Geld in die Zentralisierung der Abwasserreinigung sowie weitere Straßenbaumaßnahmen.

Finanzielle Ressourcen für Projekte aufzubringen, die in Kernen langfristig nachhaltig wirken sollen, fordert auf der anderen Seite aber auch Einsparungen bei bisher getätigten Ausgaben. „Die hohen, vielleicht zu hohen Standards der vergangenen Jahre werden sich an der ein oder anderen Stelle nicht halten lassen“, betonte Bürgermeister Benedikt Paulowitsch.

Das könne Veranstaltungen und Events betreffen, aber auch die Bereiche der Pflege von Grünanlagen oder des Unterhalts von Gebäuden und Straßen. Dass gespart werden muss, liegt vor allem an der Mehrbelastung im vergangenen Jahr. Wechselnde Rahmenbedingungen und kaum absehbare Kostenentwicklungen haben die Haushaltsplanung kompliziert gemacht, wie aus der Rede des Bürgermeisters hervorgeht.

Die Mehrkosten, verursacht durch den Krieg in der Ukraine, steigende Personalkosten durch neue Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst sowie eine höhere Kreisumlage wurden in die Haushaltsplanung für das Jahr 2023 einberechnet. Zusammen mit den Abschreibungen, die wieder erwirtschaftet werden müssen, steigt die Summe laut Gemeindeverwaltung auf rund sechs Millionen Euro - eine Summe, von der im vergangenen Jahr niemand dachte, sie noch ausgleichen zu können.

Anders als gedacht: Haushalt 2023 ist dank Überschüssen ausgeglichen

Tatsächlich ist genau das doch noch gelungen: Einsparungen in verschiedenen Bereichen und die Anhebung der Steuerhebesätze um 60 Punkte waren die ersten Maßnahmen, die der Gemeinde wieder mehr Geld zur Verfügung stellen sollten. Mit 47,4 Millionen Euro Aufwendungen wird 2023 gerechnet, die Erträge in Höhe von 46 Millionen Euro führen jedoch noch nicht zum gewünschten Haushaltsausgleich. Der wird nur erreicht, weil die Gemeinde zu guter Letzt die Überschüsse der vergangenen vier Jahre verrechnen konnte, wie Kämmerer Bernd Hoppe den Gemeinderatsmitgliedern erklärte. Den Ausgleich über diesen Weg zu erreichen, sei in den kommenden Jahren jedoch nicht mehr möglich. Bei Bedarf kann die Gemeinde in diesem Jahr Kredite von bis zu 5,9 Millionen Euro aufnehmen.

Der Bürgermeister macht deutlich: Kernen muss lernen, mit den Herausforderungen umzugehen. Sie spannten in der Kommunalpolitik den Rahmen, in dem gehandelt werde. Dazu zähle nicht nur die Frage von Krieg und Frieden, sondern auch die Klimakrise, „der gesellschaftliche und soziale Zusammenhalt sowie der demografische Wandel mit der Folge eines erheblichen Arbeitskräftemangels und einer alternden Bevölkerung“.

Über den nun eingebrachten Haushaltsplan wird in den kommenden Wochen beraten. Der Verwaltung zufolge soll ein Beschluss am 30. März stattfinden.