75 Minuten dauert der neue Dokumentarfilm „Soldat Ahmet“ von Jannis Lenz. Der Kernener Filmemacher, der an der Filmakademie Wien Regie und Schnitt studiert hat, hat Grund zur Freude: Sein neuestes Projekt feiert Weltpremiere. Am Donnerstag, 15. April, wird der Dokumentarfilm erstmals auf dem internationalen Filmfestival „Visions du Réel“ in Nyon in der Schweiz ausgestrahlt.

Protagonist ist ein 31-jähriger österreichischer Soldat, der in der Türkei geboren ist und ein Faible fürs