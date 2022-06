Kernen: Neues Festival „Kultur im Schlosspark“ in Stetten

Die Gemeinde Kernen veranstaltet in Kooperation mit dem Kunst- und Kulturverein Kernen (KuKuK) von Freitag, 1., bis Sonntag, 3. Juli, das Open-Air-Festival „Kultur im Schlosspark“.

Eröffnet wird das Festival am Freitag, 1. Juli, um 19.30 Uhr mit dem Programm „Lars but not least!“ von und mit dem Sänger und Entertainer Lars Redlich. Sprachkünstler und Comedian Dodokay verspricht laut Pressemitteilung am Samstag, 2. Juli, von 19.30 Uhr an beste Unterhaltung mit der „Schwaben-Synchro-Show“. Mit beiden Künstlern ist die Gemeinde seit längerem im Gespräch. Dodokay sollte eigentlich 2020 nach Kernen kommen, Lars Redlich 2021 – beide Veranstaltungen fielen der Pandemie zum Opfer. Bereits gekaufte Karten gelten beim Festival, betont Kernens Kulturverantwortliche Arabella Niederberger.

Den Abschluss macht der Verein „KuKuK“ mit „The Mamatoo“

Zum krönenden Abschluss am Sonntagabend bringt die Rems-Murr-Band „The Mamatoo“ mit den Waiblinger Sängerinnen und Zwillingsschwestern Lisa und Tara Lang sowie ihrer Mutter Sonja und dem Stettener Bassisten und KuKuK-Vereinsmitglied Tobias Wilhelm den Schlosspark der Diakonie Stetten mit Pop-, Rock- und Soulsongs, „noch einmal richtig zum Beben“, heißt es in der Ankündigung.

„Wir freuen uns riesig, dass nach der langen Corona-Zeit solch eine Veranstaltung wieder möglich ist und wir zusammen mit der Gemeinde Kernen das Festival ins Leben rufen können“, sagt der Erste Vorsitzende des Vereins „KuKuK“ Steffen Wilhelm auf Nachfrage der Redaktion. Zudem sei es eine „tolle Möglichkeit“, dass sich der Verein Kunst und Kultur in Kernen wieder einmal im größeren Rahmen präsentieren könne, obgleich es nicht die erste Veranstaltung im Jahr 2022 für den Verein ist – wenn auch nach der Open Stage und dem Jazz-Konzert in der Glockenkelter mit Manfred Bauerle and friends im Mai sicherlich die größte.

Der Schlosspark der Diakonie Stetten habe sich bereits während der Remstal-Gartenschau als Veranstaltungsort bewährt und mit seinem Ambiente überzeugt, sind sich Arabella Niederberger und Steffen Wilhelm einig. Wilhelm erinnert dabei an die Abschlussveranstaltung, welche der Verein „KuKuK“ auf die Beine gestellt hatte – „das war sehr schön!“, sagt er. Natürlich spiele das Wetter auch immer eine Rolle.

Aktuell gibt es keine Corona-Auflagen fürs Festival

Aktuell schreibt die Landesregierung keine Einschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie vor. Auch bestehe auf dem Gelände keine Maskenpflicht, so Arabella Niederberger von der Gemeinde Kernen, auch nicht im Eingangsbereich oder im Bereich der Bewirtung.

Es soll eine charmante Veranstaltung werden, kein Riesending wie einst zu Gartenschau-Zeiten, weshalb aktuell mit 500 Besuchern geplant werde, anstatt wie damals mit 700 bis 1000 Gästen. „Wichtig ist uns Organisatoren, dass Kultur erlebbar gemacht wird – und zwar hier vor Ort“, betont Arabella Niederberger.

Der Bereich vor der Bühne wird bestuhlt sein. Es besteht an allen drei Abenden freie Platzwahl. Rund um das Gelände, etwa unweit der Steintreppen wird es ähnlich wie schon zu Gartenschau-Zeiten einen Stehbereich mit Stehtischen geben.

Das Festival wird vom Foodtruck des Lokals „s’Burgstüble“ aus Kernen bewirtet, wobei darauf geachtet werde, dass wenig Verpackungsmüll entstehe. Auch ein vegetarisches Angebot soll es geben.

Der Vorverkauf für „Kultur im Schlosspark“ ist inzwischen gestartet. Eintrittskarten für die Veranstaltungen am Freitag und Samstag von Lars Redlich und Dodokay sind ab sofort online oder telefonisch über Easy Ticket www.easyticket.de oder Tel: 07 11/2 55 55 55 erhältlich.

Kartenreservierungen für das Konzert von „The Mamatoo“ am Sonntag sind direkt beim „Kunst- und Kulturverein Kernen KuKuK“ möglich per E-Mail an: karten@kukuk-kernen.de.