Kernen: Noch freie Plätze im Ferienprogramm für Kinder

Aufgrund einer großzügigen Spende übernimmt Kernen einmalig die Kosten für finanzschwache Familien für das Ferienprogramm. Die Unterstützung kann im Kernener Sozialamt per Mail unter ferienprogramm@kernen.de beantragt werden. Es gibt noch freie Plätze in folgenden Kursen:

Feuerschalen, Grillstellen, Räucherszenen am 29. Juli Fliegen eines Modellflugzeuges im Lehrer-Schüler-Modus am 30. Juli Sportwoche mit Schwerpunkt Fußball vom 1. bis 5. August Als Naturdetektive unterwegs am 2.