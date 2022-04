Die Postfiliale in der Stettener Klosterstraße hat wieder geschlossen. "Die Deutsche Post hat uns darüber informiert, dass die Postfiliale in Kernen-Stetten aufgrund eines personalbedingten Engpasses erneut geschlossen bleiben muss", heißt es dazu aus dem Kernener Rathaus.

{element}

Wer Briefe oder Pakete abgeben möchte, soll in der Zwischenzeit auf die Filiale in Kernen-Rommelshausen ausweichen, so die Gemeindeverwaltung.

Wie lange die Filiale geschlossen bleibt, stehe derzeit