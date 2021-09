Kernen: Remstalwerk bestätigt Stromausfall in Teilen von Rommelshausen (06.09.)

Um kurz nach 16.30 Uhr ist in mehreren Straßen in Rommelshausen der Strom ausgefallen. Remstalwerk-Geschäftsführerin Gabriele Laxander bestätigt auf Nachfrage, dass aktuell eine Störung vorliegt. Zehn Minuten nach Meldung des Ausfalls waren die Techniker bereits unterwegs, um den Fehler zu finden und das Problem zu beheben.

Um 16.50 Uhr war die Stromversorgung zumindest teilweise wieder hergestellt. Das sei dadurch zu erklären, dass die Monteure die Fehlerquelle eingrenzen, indem sie nach und nach die Leitungen wieder in Betrieb nehmen, so die Geschäftsführerin. Das Ende der Störung wurde am Montagabend auf der Basis von Erfahrungswerten vorläufig auf 18.30 Uhr geschätzt. Zur genauen Ursache werde am Dienstag genaueres bekannt gegeben.