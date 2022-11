Kernen-Rommelshausen: Wann kommen die Tempo-30-Schilder an der Ortsdurchfahrt?

Wer künftig durch Rommelshausen fährt, muss runter vom Gas. Der Kernener Gemeinderat hatte – wie bereits berichtet – im Juni dieses Jahres beschlossen, ein neues Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde einzuführen. Bis heute gibt es allerdings keine Spur von Verkehrsschildern, die das Tempolimit von 30 Stundenkilometern in der Karlstraße, Fellbacher Straße sowie Waiblinger Straße anzeigen sollen. Wann kommen die Tempo-30-Schilder in der Rommelshausener Ortsdurchfahrt?

Verwaltung geht von einer „zeitnahen Umsetzung aus“

Ein genaues Datum teilt die Pressestelle der Kernener Gemeindeverwaltung nicht mit. „Der Antrag zur Einführung von Tempo 30 in der Rommelshausener Ortsdurchfahrt ist beim Landratsamt eingereicht worden. Im November/Dezember 2021 ist ein umfangreiches Beteiligungsverfahren, in dem die Bürgerschaft und die Träger öffentlicher Belange Stellung zum Entwurf des Lärmaktionsplans (LAP) nehmen konnten, erfolgt. Am 30. Juni 2022 wurde der LAP vom Gemeinderat beschlossen. Die Anregungen der Straßenverkehrsbehörde sind berücksichtigt worden. Somit gehen wir von Gemeindeseite von einer zeitnahen Umsetzung aus“, heißt es in einer schriftlichen Antwort aus dem Rathaus.

Bereits vergangenes Jahr unterstützte die Verwaltung grundsätzlich die Reduzierung von 50 auf 30 Stundenkilometer, wollte aber im Vorfeld die Öffentlichkeit miteinbeziehen – was in der Zwischenzeit auch bereits geschehen ist.

Lärmpegel an den jeweiligen Straßen in Rommelshausen wurde erfasst

Darüber hinaus ließ die Gemeinde überprüfen – bevor der Lärmaktionsplan mit 18 Dafür-Stimmen und einer Enthaltung mehrheitlich im Juni beschlossen wurde –, wie hoch der Lärmpegel an den jeweiligen Straßen ist und welche Maßnahmen ergriffen werden können, um den Pegel zu senken. Das BS-Ingenieurbüro für Verkehrsplanung, Straßenplanung und Schallimmissionsschutz aus Ludwigsburg hatte diesbezüglich ein Gutachten erstellt und dieses dem Gremium präsentiert.