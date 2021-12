Während die Wassergebühren in vielen anderen Kommunen steigen, gibt es für die Bürger in Kernen Grund zur Freude. In seiner letzten Sitzung des Jahres hat der Gemeinderat einer Senkung der Niederschlagswasser- und Schmutzwassergebühr zugestimmt. Die Änderung tritt von Januar kommenden Jahres an in Kraft.

Allevo für Kalkulation verantwortlich

Um die neuen Gebühren zu kalkulieren, beauftragte die Gemeindeverwaltung das Unternehmen Allevo Kommunalberatung. Dominique