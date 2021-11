Die Kernener SPD-Fraktion beantragte vor etwa zwei Wochen, in der vergangenen Sitzung des Gemeinderats, Sitzmöglichkeiten im Bikepark zu schaffen und weitere Mülleimer aufzustellen.

{element}

Nun hat das Gremium in seiner jüngsten Sitzung darüber entschieden. In einem Punkt waren sich die Mitglieder des Gemeinderats und die Verwaltung mehrheitlich einig: Auf dem Gelände in Rommelshausen sollen neue Sitzmöglichkeiten entstehen, damit alle, sowohl Radfahrer als auch Angehörige, die zum