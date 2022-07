Kernen-Stetten: Firma Schetter baut Büroräume und Mitarbeiter-Wohnungen

Am Ortsrand von Stetten, auf dem bislang unbebauten Grundstück zur Rommelshauser Straße, baut das Unternehmen Wilhelm Schetter ein Bürogebäude mit Tiefgarage sowie ein Mehrfamilienwohnhaus mit vier sogenannten Boardingappartments und ebenfalls einer Tiefgarage. Mit dem ersten Spatenstich ist der Startschuss für den Neubau jetzt auch ganz offiziell gefallen.

„Man kann nicht in die Zukunft schauen, aber man kann den Grund für etwas Zukünftiges legen – denn Zukunft kann man bauen“, zitierte Markus Schetter, geschäftsführender Gesellschafter, den französischen Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry während des Spatenstichs. „Mein Großvater Wilhelm Schetter hat viel Land und Äckerle gekauft“, sagte er. „Das ist eines dieser Äckerle.“

Neubau soll bis kommendes Jahr fertiggestellt werden

Genau dort soll der Neubau, der aus zwei Bauteilen besteht, bis kommendes Jahr fertiggestellt werden – rechtzeitig zum 100-jährigen Bestehen der Gebäudetechnikfirma, betont Markus Schetter.

Büroflächen mit Sanitärräumen

Was ist geplant? Der Bauplan sieht einen zweigeschossigen Neubau mit Büroflächen und den dazugehörigen Sanitärräumen vor. Demnach sollen sowohl im Erd- als auch Obergeschoss Arbeitsplätze für etwa 50 Mitarbeiter, Besprechungs- und Sanitärräume mit WC-Anlagen, Duschen für die Mitarbeiter sowie ein zentraler Serverraum untergebracht werden. „Die Raumgestaltung und die Möblierung der Büroräume werden sehr modern und mitarbeiterfreundlich gestaltet“, teilt das Familienunternehmen mit.

Die Tiefgarage mit 27 Stellplätzen – teilweise mit Ladestationen für Elektroautos und zwölf Fahrradstellplätzen für E-Bikes – soll Firma Schetter zufolge über eine Einfahrtsrampe von der Rommelshauser Straße erschlossen werden.

Appartements sollen sich für das Wohnen auf Zeit anbieten

„In dem geplanten Boardinghouse entsteht ein Verhältnis von etwa 70 Prozent Wohnen und 30 Prozent Gewerbe“, so das Stettener Unternehmen. Die Appartements sollen sich insbesondere für das Wohnen auf Zeit anbieten, etwa wie in einem Hotel. Dort können Mitarbeiter untergebracht werden. Die zwischen 38 und 75 Quadratmeter großen Appartements sollen den Gästen komplett ausgestattet zur Verfügung stehen. Es gibt zehn Stellplätze. Über die Tiefgaragenzufahrt ist „eine gemeinsame Erschließung“ zum benachbarten Bürogebäude vorgesehen.

Beide Gebäude werden nach dem Standard KfW 55 geplant und gebaut, so Firma Schetter. „Mit unserem Neubau und der eigenen geplanten Technik möchten wir als führendes Gebäudetechnik-Unternehmen wichtige Akzente für die Zukunft setzen“, teilt das Unternehmen mit. Die Gebäude werden mit einer Fotovoltaikanlage ausgestattet.

Das Ziel des Unternehmens ist, mit der gewonnenen Sonnenenergie sowohl den eigenen Verbrauch zu decken als auch die „Nachbarhäuser“ mitzuversorgen. Nicht nur die notwendige Technik (Wärmepumpe, Beleuchtung, EDV) der Immobilie soll mit dieser Energie versorgt werden, sondern auch die Mobilität, wie die Fahrzeugflotte und Angebote für die Schetter-Mitarbeiter.

Grund für die Weiterentwicklung des Standorts sei die positive Geschäftsentwicklung des Unternehmens und damit verbunden die gestiegene Anzahl der Mitarbeiter gewesen, so Schetter. „Wir investieren in die Zukunft und wollen mit dem Neubau neuen Raum für neue Arbeitsplätze schaffen.“

Paulowitsch: „Ein ganz herausragendes und positives Signal“

Auch für die Gemeinde Kernen sei dieses Bauvorhaben sehr wichtig, sagte Bürgermeister Benedikt Paulowitsch, ehe er den Verantwortlichen die Baufreigabe im Namen des Landrats überreichte. Es sei aus seiner Sicht „ein ganz herausragendes und positives Signal“, dass sich das Familienunternehmen mit mehr als 280 Mitarbeitern am Standort Stetten erweitert und in die Zukunft investiert. „Sie sind ein innovatives Unternehmen“, betonte er. Die Firma Schetter setzte vergangenes Jahr „alle Hebel in Bewegung“, um langfristig klimaneutral zu sein. Schon damals wollte Schetter mit seinem Handeln nicht nur das Klima schützen, sondern auch eine Vorreiterrolle in der Region übernehmen.