Kernen: Teranet wird Stetten und die Kolbenhalde mit Glasfaser ausstatten

Die Gemeinde Kernen geht mit dem Kieler Unternehmen GVG Glasfaser (Teranet) einen Kooperationsvertrag ein: Die Firma wird den Ortsteil Stetten sowie das Wohngebiet Kolbenhalde in Rommelshausen künftig mit Glasfaseranschlüssen versorgen. „Aktuell sind ganz Stetten sowie das Wohngebiet Kolbenhalde in Rommelshausen nicht ausreichend mit schnellem Internet versorgt“, begründet die Gemeinde die Entscheidung.

Ab April wird Teranet in die Vorvermarktung gehen, zum Beispiel durch Infoveranstaltungen. Das Ziel bei der Sache: Das Unternehmen muss eine Vermarktungsquote von 40 Prozent erreichen, um mit der Umsetzung beginnen zu können. Als Maßstab: In Marbach am Neckar lag die Quote bei 53 Prozent, in Altbach (Landkreis Esslingen) bei 45 Prozent.

Kaum Kosten für die Gemeinde

Die GVG Glasfaser arbeitet eigenwirtschaftlich, für die Gemeinde Kernen entstehen keine Kosten. „Indirekt natürlich schon, durch Koordinierung und eigene Maßnahmen“, sagt Bürgermeister Benedikt Paulowitsch. Doch das sei es wert. Der Zeitraum für die Vorvermarktung ist derzeit auf drei Monate angesetzt, der Baustart wird im dritten Quartal erwartet.

Der Ausbau des Glasfasernetzes in Kernen wird dann mit Tiefbauarbeiten verbunden sein. Der Rathaus-Chef betont jedoch, auch auf Nachfrage der Ratsmitglieder, dass die anstehenden Bauarbeiten mit der Realisierung aktueller Projekte koordiniert werden. Eigene Vorhaben, „wie eine Verbesserung der Barrierefreiheit oder die Ausbesserung von Straßenbelägen“, sollen nach seiner Aussage direkt mitgedacht werden. Ein weiteres Thema, um das nach dem Aus des Glasfaser-Anbieters Liberty-Networks („Hello Fiber“) kaum herumzukommen war, ist die Verlässlichkeit des Anbieters.

„Hello Fiber“ hatte auch im Rems-Murr-Kreis gebaut, beispielsweise in Berglen, und nun deutschlandweit alle Glasfaser-Projekte abgesagt. Alexander Kneesch, Gebietsleiter der GVG Glasfaser für Baden-Württemberg, verwies in der Sitzung daraufhin auf die Partnerschaft mit der eigentümergeführten Investmentboutique „Palladio Partners“.

Bürgermeister Benedikt Paulowitsch betonte unserer Redaktion gegenüber bereits im Januar, dass das Hello-Fiber-Aus keine Auswirkungen auf Kernen gehabt habe. Mit Liberty-Networks hat es keine Kooperation gegeben.

Schnelles Internet ist auch für Unternehmen wichtig

Der Glasfaserausbau in Kernen wird kommen, für „alle Haushalte“, sofern sie es denn wollen, wie der Bürgermeister betonte. Die vergangenen Jahre, die viele im Home-Office verbracht haben, sind für die Verwaltung ein Argument, den Glasfaserausbau und das damit verbundene schnellere Internet voranzutreiben. „Ein Anschluss an das Glasfasernetz bereitet unsere Gemeinde auf die Zukunft vor“, sagte Bürgermeister Paulowitsch. Eine Zukunft, in der nicht nur Privatleute profitieren: Der Glasfaserausbau sei auch wichtig, weil schnelles Internet ein wichtiger Faktor für Unternehmensstandorte sei. Alexander Kneesch betonte in der jüngsten Gemeinderatssitzung außerdem die Relevanz für autonomes Fahren oder Telemedizin.