Kernen: Trockenmauern bei der Yburg werden erneuert, Landkreis unterstützt

Der Rems-Murr-Kreis ist durch eine seit Jahrhunderten von Menschenhand geformten und landwirtschaftlich genutzten Kulturlandschaft gekennzeichnet. Dazu gehöre insbesondere der Weinbau im Landkreis, so die Pressestelle des Landratsamts Rems-Murr in einer Mitteilung. Auch die letzten Trockenmauern rund um die Yburg gehören dazu.

Vertreter von Kreis und Gemeinde besichtigen die Mauern

Leider nage der Zahn der Zeit an der Stabilität der in mühevoller Kleinarbeit aufgeschichteten Trockenmauern: Die Mauern verschieben sich, einzelne Steine fallen heraus oder ganze Abschnitte stürzen ein. „Daher hat sich der Landkreis entschlossen, die ansässigen Winzer bei der Sanierung der Trockenmauern rund um die Yburg anlässlich des 50-jährigen Landkreisjubiläums zu unterstützen“, schreibt die Pressestelle.

Mitte Februar fand die Besichtigung der Mauern statt, verbunden mit der Präsentation der Jubiläumsweine zum Kreisgeburtstag. Neben Landrat Richard Sigel und Bürgermeister Benedikt Paulowitsch waren ebenso die württembergische Weinkönigin Caroline Golter und die beteiligten Wengerter vor Ort. Außerdem Karoly Kovacs von der Firma Kovacs aus Klingenberg am Main, die auf Trockenmauern spezialisiert ist.

Kulturlandschaft erhalten

„Die Trockenmauern unterhalb der Yburg sind prägende Elemente der dortigen steilen Lagen“, so Bürgermeister Benedikt Paulowitsch in einer Mitteilung der Gemeinde Kernen. „Die behutsame Mauersanierung in Zusammenarbeit mit dem Landkreis freut uns sehr.

So bleibt die Kulturlandschaft der traditionellen Terrassenlagen auch für nachfolgende Generationen erhalten. Weinbautraditionen bleiben sichtbar und die biologische Vielfalt wird gefördert.“