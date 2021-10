In Korb gibt es Stand Mittwochnachmittag (06.10.) 17 positiv getestete Bewohner. Darunter sind laut Informationen der Gemeinde ein Kindergartenkind und vier Schulkinder.

Zwei Kita-Kinder als Kontaktpersonen in Quarantäne

In Kernen sind am Donnerstagmorgen (07.10.) 15 Personen nach einem positiven Coronatest in Quarantäne. Darunter sind laut Gemeinde Kernen auch neun Kinder, sieben von ihnen haben sich nachweislich mit Corona infiziert. Vier der Kinder sind im