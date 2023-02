Kernen: Vater (50) droht Tochter (25) mit dem Tod und landet vor Gericht

„Meine Tochter macht Sachen, die man nach unserer Tradition und unseren Wertvorstellungen nicht macht“, übertrug der Dolmetscher die Erklärung des Angeklagten aus der arabischen Sprache. Der 50-jährige Mann hatte sich am Waiblinger Amtsgericht wegen des Vorwurfs der Bedrohung zu verantworten. Seine 25-jährige Tochter, die in Kernen lebt, hatte ein im Oktober vor einem Jahr geführtes Telefongespräch zum Anlass genommen, sich an die Polizei zu wenden und um Hilfe zu bitten.

„Sie hat die Freiheit in Deutschland missverstanden“

Die Probleme der Tochter mit dem Ehemann und dessen Familie hätten bereits in Syrien begonnen, erklärte der 50-jährige Fahrer und Wohnungseinrichter nun vor Gericht. Deshalb habe er 2016 sein Haus in Syrien verkauft und sie und ihre Angehörigen nach Deutschland zu sich in die Wohnung geholt. Nach zwei, drei Monaten sei dann der Streit losgegangen. „Sie hat die Freiheit in Deutschland missverstanden. Hier herrscht eine Freiheit des Denkens. Es ist eine persönliche Freiheit, die jedoch dort endet, wo sie die Freiheit anderer einschränkt“, so der Angeklagte über seinen Dolmetscher.

Seine Tochter bewege sich in sozialen Medien wie Tiktok, Facebook und Youtube. Dort habe sie erzählt, sie habe sich scheiden lassen, weil ihr Mann sie mit ihrer Schwester betrogen habe. Sie habe es unter ihrem Namen erzählt und dabei auch ihre Adresse angegeben, sogar die Anschrift seines Vaters in Syrien.

Tochter verhielte sich nicht, wie es die Tradition vorschreibe

Sie sei aus der Wohnung der Eltern ausgezogen und habe die Kinder bei ihm und seiner Frau zurückgelassen. Es seien Fotos von ihr hochgeladen worden, auf denen sie „halbnackt“ abgelichtet sei, sein Schwiegersohn habe sie ihm gezeigt, so der Angeklagte. Seine Geschwister, Verwandte und Bekannte selbst aus Syrien hätten ihn darauf angesprochen. Und alle hätten ihm vorgeworfen, seine Tochter verhielte sich nicht, wie die Tradition es vorschreibe. Er als Vater sei für sie verantwortlich.

Er habe mit seiner Tochter über deren Verhalten gesprochen, auch noch nach deren Auszug. Sie habe der Familie sehr geschadet. Er habe ihr erklärt, sie könne machen, was sie wolle. Aber sie dürfe in den sozialen Medien nicht über die Familie reden und auch noch die Adressen nennen.

Und bei einem Telefongespräch, als die Tochter eigentlich ihre Mutter angerufen hatte, habe er im Laufe eines Streits angedroht, er werde sie umbringen. Ungefähr zehn Tage später habe die Tochter ihn angezeigt. Aber dies sei nicht so gemeint gewesen, was er eigentlich sagen wollte, sei, er werde sie zusammenschlagen.

Dolmetscher: „Töten“ soll ein Synonym für „zusammenschlagen" sein

Im Arabischen, erklärte der Dolmetscher, sei das Verb „qutil“, was wörtlich „töten“ bedeute, in der Alltagssprache ein Synonym für „zusammenschlagen“. Wenn sein Mandant nicht „töten“, sondern „schlagen“ gemeint habe, argumentierte daraufhin Rechtsanwalt Eberhard Bauer, der Verteidiger, dann habe es sich auch nicht um eine Bedrohung gehandelt.

Dem widersprachen sowohl Richter Fabian Lindner wie auch die Staatsanwältin. Auch die Ankündigung, eine Körperverletzung zu begehen, erfülle sehr wohl den Straftatbestand der Bedrohung.

Die Tochter wiederum erklärte teilweise unter Tränen im Zeugenstand, man habe sich im Verlauf des Telefongesprächs gegenseitig beleidigt. Als ihr Vater sie mit dem Tod bedrohte, habe sie es ernst genommen. Ihre Schwester habe ihr aber mittlerweile erklärt, der Vater sei damals betrunken gewesen. „Und wenn er trinkt, kann er sich nicht kontrollieren.“ Die Drohung sei wohl „nur Geschwätz“ gewesen. Mittlerweile habe man keine Probleme mehr miteinander, jeder gehe seine eigenen Wege. Seit sie bei der Polizei Anzeige erstattete, sei nichts mehr vorgefallen.

Auf Vorschlag des Richters Fabian Lindner stimmten Staatsanwältin, Verteidiger und Angeklagter zu, das Verfahren einzustellen. Die Kosten übernimmt die Staatskasse, der Angeklagte hat seine eigenen Auslagen zu tragen.