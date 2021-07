Der Gemeinderat Kernen hat in seiner jüngsten Sitzung mit einer großen Mehrheit einen Grundsatzbeschluss in Sachen Mobilfunk gefasst. Dieser beinhaltet unter anderem, dass die Gemeinde sich aktiv in die Auswahl neuer Standorte für Mobilfunkantennen einbringen will, wenn die Mobilfunkunternehmer einen neuen Standort für notwendig erachten.

„Standorte auf kommunalen Liegenschaften und Flächen haben strategisch Vorrang gegenüber privaten Flächen“, heißt es in der entsprechenden Vorlage.