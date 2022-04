Nach über 20 Jahren an der Volkshochschule Unteres Remstal hat sich die Außenstellenleiterin der VHS in Kernen Ursula Zeyher am Montag, 11. April, in den Ruhestand verabschiedet. Das hat die Volkshochschule mitgeteilt. Schon seit dem 1. April hat ihre Nachfolgerin, Anke Entenmann, übernommen und wird künftig das Kursangebot in Kernen betreuen. Ursula Zeyer fingt 1992 als Kursleiterin bei der VHS im Unteren Remstal an, wo sie bis heute ihre gut besuchten Männerkochkurse abhält.

