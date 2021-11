Hoher Krankenstand, Mitarbeiterausfälle und neue Corona-Infektionen – die Lage in der Diakonie Stetten ist wieder angespannt. Bereits im September meldete die Einrichtung für Menschen mit Behinderung bestätigte Corona-Fälle, obwohl sich die Situation im Juni – dem ersten Anschein nach – einigermaßen verbessert hatte.

Mitarbeiter sind erschöpft

{element}

„Die vierte Welle trifft uns in einer Situation, in der viele Mitarbeitende, vor allem in der direkten Betreuung und Pflege,