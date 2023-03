Kernen: Wie Rosa Manero als Kind spanischer Gastarbeiter heimisch wurde

Im Jahr 1960 hat die Bundesrepublik Deutschland ein Anwerbeabkommen mit dem Königreich Spanien geschlossen. Damit begann auch die Einwanderung spanischer Gastarbeiter und ihrer Familien nach Deutschland. Unter ihnen: die damals sechsjährige Rosa Manero, die mit ihren Eltern und ihrem Bruder nach Frankfurt zog. Heute ist Rosa Manero 68 Jahre alt und lebt seit 34 Jahren in Kernen. Bei einer Veranstaltung der Landfrauen Rommelshausen hielt sie das zweite Mal einen Vortrag, bei dem sie von ihrem Lebensweg seit der Einwanderung erzählte.

Ohne Deutschkenntnisse eingeschult

Als sie mit ihrer Familie im November 1960 nach Deutschland reiste, sprach sie wie der Rest ihrer Familie kein Deutsch. Direkt im darauffolgenden Sommer wurde sie eingeschult. „Ehrlich gesagt war das eine richtig schöne Zeit für mich“, berichtet die Rentnerin. Schnell habe sie sich an das neue Umfeld gewöhnen können.

Von Beginn an musste Rosa Manero viel Verantwortung übernehmen - das wiederum sei nicht ganz so leicht gewesen. Weil beide Elternteile den ganzen Tag in einer Fabrik arbeiteten, mussten sich das junge Mädchen und ihr jüngerer Bruder selbst versorgen.

"Ich wollte eigentlich Schneiderin werden"

Später dann absolvierte sie ihren Hauptschulabschluss und begann eine Ausbildung zur Industriekauffrau. Ihre erste Wahl war es jedoch nicht: „Ich wollte eigentlich Schneiderin werden“, sagt die 68-Jährige. Da Bürokräfte aber sehr gesucht waren, wählte sie die sicherere Alternative und lernte, eine Schreibmaschine zu bedienen. Obwohl die Gastarbeiter in Deutschland damals dringend gebraucht wurden, verdienten die ausländischen Fabrikarbeiter weniger als die Einheimischen, berichtet Rosa Manero. Viele Einwanderer hätten aus diesem Grund noch einen zweiten Beruf gehabt. So auch ihre Mutter, die neben der Arbeit in der Fabrik noch eine Putzstelle hatte. „Für meine Mutter war es schwer, von ihrer Heimat weg zu sein“, sagt die Rentnerin. Jedes Jahr sparte die Familie, um den Sommer in der Heimat Spanien zu verbringen. Aus finanziellen Gründen kommt es aber erst nach beinahe vier Jahren zu der ersten Rückreise.

„Als Ausländer wird man ständig gefragt, ob man wieder in die Heimat zurückgeht“

Im Jahr 1990 verstirbt Maneros Bruder im Alter von 34 Jahren. Zuvor ist er wegen seiner guten Sprachkenntnisse in Deutsch, Englisch und Spanisch Flugbegleiter bei der Lufthansa gewesen. Im folgenden Jahr ziehen Rosa Maneros Eltern dann zurück nach Spanien. Sie selbst lebt zu diesem Zeitpunkt bereits in Rommelshausen. Schon als Jugendliche hat sie ihren Mann Roberto Manero kennengelernt - auch er ist im Alter von 17 Jahren von Spanien nach Deutschland gekommen. „Ich wollte eigentlich einen deutschen Mann“, scherzt die 68-Jährige, denn wie der Zufall es wollte, kommt Roberto nicht nur aus Spanien, sondern auch noch aus Rosa Maneros Heimatort.

„Als Ausländer wird man ständig gefragt, ob man wieder in die Heimat zurückgeht“, berichtet Rosa Manero. Auch sie hatte sich mit dieser Frage beschäftigt. Am Anfang wollten weder die Gastarbeiter noch die Deutschen, dass sie dauerhaft blieben, es wäre nur um den Ausgleich von Arbeitsengpässen gegangen, erklärt sie.

Deutsche hätten sich geschämt, wenn sie bei Spaniern zum Kaffeetrinken waren, selbst wenn es sich um Freunde gehandelt hatte. Auch ihre Mutter habe immer sichergehen wollen, dass sie und ihr Bruder nicht herausstachen. Sie selbst habe die Diskriminierung nicht so sehr wahrgenommen. „Es waren alle so liebevoll“, berichtet sie von ihren Erfahrungen. Als sie mit ihrem Mann und ihren zwei Töchtern Christina und Ines nach Rommelshausen zieht, sei sie in der Schule direkt zur Elternvertreterin gewählt worden, obwohl sie noch nicht einmal den Ort kannte, sagt die Rentnerin lachend.

Diskriminierung bei Wohnungssuche?

Ein Thema gab es jedoch, das für sie als Gastarbeiterkind deutlich schwerer war als für Einheimische: die Wohnungssuche. Als sie noch zur Grundschule ging, mussten ihre Eltern die Wohnung in Frankfurt wegen Eigenbedarfs des Vermieters räumen. Auf der Suche nach einer neuen Bleibe klingelte Rosa Manero an Wohnhäusern, bei denen keine Gardinen im Fenster hingen. Für ihre Mutter war das ein Zeichen dafür, dass die Wohnung unbewohnt war. „Das war mir immer so peinlich“, sagt Rosa Manero.

Als sie mit ihrem Mann dann Jahre später von Frankfurt nach Stuttgart ziehen wollte, erwies sich auch das als schwer. Bei jedem Telefonat und jeder Besichtigung habe sie denselben Satz zu hören bekommen: „Wir haben nichts gegen Ausländer, aber...“ Warum ihre Herkunft zum Problem für einige Vermieter wurde, könne sie sich heute noch nicht erklären, sagt die 68-Jährige. Bei dem Umzug nach Rommelshausen im Jahr 1989 habe sie dann einen unkomplizierteren Weg gewählt und einen Immobilienmakler angeheuert, berichtet Rosa Manero.

In Rommelshausen arbeitet die Mutter dann jahrelang in einer Kernzeit, bis sie sich voll und ganz der Pflege ihres Vaters widmet, der dafür zurück nach Deutschland kommt. „Ich bin hier vor vielen Jahren angekommen, hier bleiben wir“, sagt die Rentnerin zum Ende ihres Vortrags.

Die spanischen Wurzeln werden in ihrer Familie nach wie vor gepflegt. Ihre beiden Töchter und ihre insgesamt fünf Enkel sind zweisprachig erzogen worden. Immer wieder besuchen sie die Familie in Huesca, einem Ort in der Region Aragon. Auch durch einen spanischen Verein bleiben sie in Kontakt mit ihren Traditionen.