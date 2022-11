Kernen: Winterbekleidung für Flüchtlinge in Kernen benötigt

Für die in der Haldenturnhalle untergekommenen Geflüchteten aus der Ukraine sucht das Kernerner Integrationsteam nach Spenden von gut erhaltener Winterbekleidung, Accessoires und Schuhen.

Die Spendenannahme erfolgt am Montag, 7. November, von 15 bis 17 Uhr direkt an der Halle in der Haldenstraße.

Das Integrationsteam bittet die Spendenwilligen darum, nur Bekleidungsstücke mitzubringen, die man selbst noch tragen und benutzen würde. Die Helfer vor Ort führen eine konkrete Bedarfsliste und nehmen nur die in der Liste vermerkten Artikel in der benötigten Anzahl entgegen, wie die Gemeindeverwaltung mitteilt.

Benötigt werden: