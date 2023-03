Kinderbetreuung in Kernen: Tageseltern bekommen mehr Geld

Das eigene Kind in die Obhut einer Tagespflegeperson geben: Für viele Eltern ist das eine individuelle Betreuungslösung. Doch die Anzahl der Tagespflegeeltern in Kernen sinkt. Die Rahmenbedingungen für diese Art der Kinderbetreuung seien in Kernen im Kreisvergleich einfach nicht mehr so attraktiv wie früher, heißt es aus dem Rathaus.

Aus diesem Grund bezuschusst die Gemeinde Tagespflegepersonen rückwirkend ab dem 1. Januar dieses Jahres mit einem Betrag in Höhe von zwei Euro pro Kind und Stunde. Dieser Betrag werde künftig zusätzlich zur laufenden Geldleistung in Höhe von 6,50 Euro gezahlt.

Tageseltern sind eine wichtige Säule in der kommunalen Kinderbetreuung

„Ohne Kindertagespflegepersonen geht es nicht“, weiß Melanie Henkelmann, Geschäftsführerin des Tageselternvereins Fellbach und Kernen. Sie betont: „Kindertagespflegepersonen leisten jeden Tag eine gute und wertvolle Arbeit am Kind.“ Die Kinderbetreuung durch Tageseltern sei eine wichtige Säule in der kommunalen Kinderbetreuung – gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels.

„Die Bezahlung spielt sicherlich eine Rolle und ich könnte mir vorstellen, dass mit der Erhöhung der laufenden Geldleistung die Attraktivität für die Tätigkeit als Kindertagespflegeperson steigt.“ Eine höhere Bezuschussung durch die Kommunen bedeute aber vor allem eines: Anerkennung und Wertschätzung.

Die Gemeinde Kernen hat bisher jährlich 2000 Euro und eine Pauschale in Höhe von 500 Euro pro Kind an den Tageselternverein gezahlt. Nicht nur, aber auch von dem Geld der Kommunen lebt der Verein: Die Fachberater des Vereins kümmern sich unter anderem um die Vermittlung, Erstgespräche und begutachten die Räumlichkeiten der Tagespflegekräfte. Auch das Projekt „TigeR“ läuft über den Verein: Bei der „Tagespflege in anderen geeigneten Räumen“ werden Kinder von Tageseltern in extra angemieteten Objekten betreut.

Hohe Nachfrage: Geeignete Räume noch knapper geworden

„Weil geeignete Räumlichkeiten aufgrund der hohen Nachfrage noch knapper geworden sind“ und auch die Tiger-Gruppen in anderen Kommunen bereits höher gefördert werden, hat die Gemeinde beschlossen, bei einem geeigneten Objekt die „ortsübliche Vergleichskaltmiete“ zu übernehmen. Außerdem werde die Verwaltung eine Anschubfinanzierung in Höhe von maximal 3000 Euro gewähren, lautet die Mitteilung.

Damit es bald wieder mehr Tageseltern und Tiger-Gruppen gibt, nimmt die Gemeinde nun also Geld in die Hand. Bei der Finanzierung geht es jedoch nicht nur darum, Anreize für potenzielle Pflegepersonen zu schaffen: Die Verwaltung sieht auch deshalb Handlungsbedarf, weil Nachbarkommunen eine Aufstockung auf die vom Landratsamt bewilligten Geldleistungen bereits bezahlen. Das führe dazu, dass Tageseltern aus Kernen Interesse hätten, eher Kinder aus jenen Gemeinden zu betreuen, so die Gemeindeverwaltung. „In Kernen werden 30 Kinder durch sieben aktive Tageseltern betreut, davon sind vier Kinder aus Fellbach sowie fünf Kinder aus Weinstadt.“

Kernen stand im kommunalen Vergleich nicht gut da – der Zuschuss ändert das

Die durch das Landratsamt Rems-Murr bewilligte Geldleistung liegt derzeit bei 6,50 Euro pro Kind und Stunde. Mit der Zahlung eines Zuschusses in Höhe von zwei Euro liegt Kernen im Vergleich zu Kommunen und Städten im Umkreis nun sogar wieder weiter vorn: Auf Anfrage der Redaktion teilt die Stadt Waiblingen mit, dass Tageseltern einen Zuschuss in Höhe von 1,50 Euro pro Stunde bei den unter Dreijährigen bekommen. Bei den Kindern, die älter als drei Jahre sind, zahlt die Stadt einen Euro dazu. Genauso wie in Waiblingen sieht es auch in Weinstadt und in Korb aus. Die Stadt Fellbach hingegen teilt mit: „Eine über den festgelegten Regelsatz hinausgehende Förderung der Tageseltern gibt es in Fellbach derzeit noch nicht.“