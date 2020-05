Kernen.

Ab Montag (27. April) dürfen mehr Eltern als bisher ihre Kinder zur Notbetreuung in die Kindertagesstätten bringen . Für die Kinderbetreuung sind die Kommunen verantwortlich, entsprechend heiß laufen die Drähte in den Rathäusern. Der Kernener Bürgermeister Benedikt Paulowitsch übt derweil scharfe Kritik am Kultusministerium des Landes. In Stuttgart habe man es b