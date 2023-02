Kita-Streik: Kernen ist am Dienstag (28.2.) ebenfalls betroffen

In der Gemeinde Kernen wird es am Dienstag, 28. Februar, Streiks in den kommunalen Betreuungseinrichtungen geben. Nach Angaben der Gemeinde sind davon drei Betreuungseinrichtungen betroffen: der Kindergarten „Lummerland“ in der Dinkelstraße in Stetten, zwei Gruppen im Kindergarten „Lange Gärten“ in der Friedrichstraße sowie die Schulkindbetreuung an der Haldenschule in Rommelshausen.

Die Gemeindeverwaltung wird nach eigenen Angaben nicht bestreikt. „Verdi und der Beamtenbund fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat“, teilt die dpa mit.