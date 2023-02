Kitas in Kernen: Eltern können ihre Kinder jetzt anmelden

Das kommende Kindergartenjahr startet am 1. September 2023 und endet am 31. August 2024. Wenn Familien in Kernen für ihr Kind ab diesem Zeitpunkt einen Kita-Platz suchen, bittet das Kernener Sozialamt, diesen bis spätestens 15. März 2023 für eine Einrichtung anzumelden.

Im August finden in der Regel keine Neuaufnahmen statt, teilt die Gemeinde mit. Alle Einrichtungen bieten bei Bedarf ein Anmeldegespräch an, in dem sich die Eltern über die Einrichtung, das Betreuungsangebot und das pädagogische Konzept informieren können.

Anmeldung online oder per Post

Die Anmeldung für einen Betreuungsplatz in den kommunalen Kitas und für eine Ganztagesbetreuung ist online über die Internetseite unter www.kernen.de/anmeldung möglich. Alternativ können Familien die Anmeldeformulare der kommunalen Kindertagesbetreuungseinrichtungen online unter www.kernen.de/de/rathauspolitik/buergerservice-portal/Formulare-und-Online-Prozesse ausdrucken und direkt an die entsprechende Einrichtung senden. Die Anmeldung kann auch in der Einrichtung abgeholt und ausgefüllt werden. Zur Anmeldung in den Kitas der kirchlichen Träger melden sich die Familien direkt in den Einrichtungen.

Trotz des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz von einem Jahr bis zum Schuleintritt wendet das Sozialamt eigenen Angaben zufolge „Aufnahmekriterien“ für bestimmte Angebotszeiten an. Die Gemeinde hat dadurch die Möglichkeit, die Kita-Plätze am Bedarf der Eltern orientiert zu belegen. Regelbetreuungszeiten, eine durchgehende Betreuung von fünf Stunden (VÖ 5) oder von sechs Stunden (VÖ 6) gilt als Standardbetreuung, Beschäftigungsnachweise sind hier nicht erforderlich, heißt es in der Mitteilung.

Sozialamt vergibt Ganztagesplätze

In einzelnen Kitas könne die Betreuungszeit durch die Zubuchung von Mittagessen an drei festen Tagen oder allen fünf Tagen auf sieben Stunden (VÖ 7) ausgedehnt werden. Voraussetzung ist, dass beide Eltern/Partner eine Beschäftigung an den entsprechenden Tagen mit je 4,5 Stunden nachweisen, so das Sozialamt.

Eltern, die für ihr Kind einen Ganztagesplatz wünschen, melden es im Sozialamt Kernen an. Ein Ganztagesplatz bietet eine Betreuung bis zu 48 Stunden/Woche. Die Mindestbuchung eines solchen Platzes beträgt 40 Stunden/Woche. Es gibt dem Sozialamt zufolge zehn verschiedene Buchungsvarianten, denen drei verschiedene feste Abholzeiten zugrunde liegen. Voraussetzung für die Vergabe eines Ganztagesbetreuungsplatzes ist, dass beide Eltern/Partner je mindestens einen Beschäftigungsumfang von 23 Stunden in der Woche nachweisen. Eine Ausbildung oder eine Berufseingliederungsmaßnahme werde gleichgesetzt. Falls die Eltern regelmäßig pflegende Angehörige sind, können sie das Sozialamt darauf ansprechen.

Bei Mehrfachanmeldung Priorität angeben

Im Mai 2023 werden die Familien informiert, zu welchem Zeitpunkt und in welche Kita das Kind aufgenommen wurde. Alle Leiterinnen einigen sich auf einen Versandtag der Zuteilungsbescheide, heißt es in der Mitteilung.

Bei der Platzvergabe werden zunächst die Anmeldungen, die bis zum 15. März eingegangen sind, berücksichtigt. Eine Abstimmung zwischen den Trägern finde statt. Bei Mehrfachanmeldungen ist es wichtig, eine Priorität anzugeben. Wünschen wird soweit als möglich entsprochen. Ein Anspruch auf einen bestimmten Platz besteht jedoch nicht, teilt das Sozialamt mit. Gehen Anmeldungen später als zu dem genannten Stichtag ein, können diese nur im Rahmen noch freier oder wieder frei werdender Plätze berücksichtigt werden.

So läuft die Eingewöhnung

Die Aufnahmebescheide für die Ganztagsplätze aller Einrichtungen sowie des Waldkindergartens werden durch das Sozialamt versandt. Mit einer Eingewöhnung kann im Rahmen freier Plätze kurz vor Vollendung des dritten Lebensjahres begonnen werden, wenn die Eltern zu diesem Zeitpunkt wieder in den Beruf einsteigen und das Kind zuvor keine Krippengruppe besucht hat.

Die Eingewöhnung in Ganztagsgruppen ist jedoch erst in dem Monat möglich, in dem das Kind das dritte Lebensjahr vollendet. Eltern sollten bei ihrer Entscheidung für die Anmeldung beachten, dass ein Wechsel von einer Einrichtung in eine andere, innerhalb der Gemeinde, in der Regel nur zu Beginn eines Kindergartenjahres möglich ist und Kündigungsfristen einzuhalten sind.

Welche Einrichtungen gibt es?

In Kernen wird die Betreuung von Kindergartenkindern von vier verschiedenen Trägern wahrgenommen, die für ein vielseitiges Betreuungsangebot sorgen. Auf der Homepage der Gemeinde unter www.kernen.de sind Flyer für die Kindergärten und Infos verfügbar. Diese liegen auch in den Rathäusern und Kitas aus.

Weitere Informationen zur Kindertagesbetreuung gibt es beim Sozialamt der Gemeinde Kernen bei Andrea Kazik per E-Mail an a.kazik@kernen.de oder unter 0 71 51/4 01 41 21.