Gemälde, Skulpturen und wahre Schätze – wer in Kunst investieren möchte, sollte die Augen offen halten, um sich vor Fälschungen zu schützen. Der Kernener Kunst- und Kulturverein (Kukuk) veranstaltet am Donnerstag, 18. November, einen Vortragsabend zum Thema „Kunstfälschungen – ein Kavaliersdelikt“ um 19.30 Uhr in der Glockenkelter.

Referent ist Ernst Schöller, pensionierter Kriminalhauptkommissar, der 35 Jahre lang als Experte für Kunstfälschungen beim Landeskriminalamt in Stuttgart