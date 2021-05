Die Gemeinde Kernen beteiligt sich mit 33.000 Euro an dem etwa 180.000 Euro teuren Vorhaben der Stadt Weinstadt, den bestehenden Radweg entlang der Rommelshauser Straße in Weinstadt in einem zweiten Bauabschnitt bis zur Landhauskreuzung (L 1199 / L 1198) zu verlängern. Wichtig ist dabei für die Gemeinde Kernen, eine Lücke im außerörtlichen Radnetz der Stadt Weinstadt zu schließen, die hauptsächlich von Radfahrern aus Kernen genutzt wird.

Verbesserte Verkehrssicherheit, optimierte