Landstraße zwischen Kernen und Esslingen gesperrt: Buslinie X 20 betroffen

Im Zuge der laufenden Arbeiten zur Fahrbahndeckenerneuerung auf der L 1199 zwischen Wäldenbronn und der Kreisgrenze des Landkreises Esslingen bleibt der Abschnitt Abzweigung K 1214 Richtung Jägerhaus bis zur Kreisgrenze (Katzenkopf) von Samstag, 12. November, um 13 Uhr, bis Dienstag, 15. November, um 6 Uhr, voll gesperrt.

Eine Umleitung wird ausgeschildert, das teilt die Gemeinde Kernen mit. Seit September 2022 saniert das Regierungspräsidium Stuttgart den Fahrbahnbelag der L 1199.

Die Buslinie X 20 wird im genannten Zeitraum umgeleitet und kann nicht in Stetten halten. In Rommelshausen fährt der Bus an der Karlstraße in beiden Richtungen an der Haltestelle Richtung Waiblingen ab.