Lebensmittel teilen statt wegwerfen: Wieder Foodsharing-Angebot in Kernen

In Kernen können wieder Lebensmittel gerettet und vor dem Mülleimer bewahrt werden. Der Fairteiler der bundesweiten Aktion „Foodsharing“ hat von nun an wieder offiziell in Kernen eröffnet.

In dem denkmalgeschützten Gebäude in der Stettener Straße 5 erhalten wieder Brote, Obst und Gemüse, die sonst weggeworfen worden wären, eine zweite Chance.

Lebensmittelretter suchten neue Räume in Kernen

Nach dem Abbruch des Pavillons In den Kirchgärten, in dem der Fairteiler zuerst untergebracht war, hatten sich die Kernener Lebensmittelretter auf die Suche begeben und erhielten im vergangenen Dezember die erfreuliche Nachricht, dass sie Räume von der Gemeinde bekommen (wir berichteten).

Unterstützung von der Gemeinde und von der Bürgerstiftung Kernen

Die Renovierung führten die ehrenamtlichen Lebensmittelretter größtenteils mit eigenen Mitteln durch und stellten den Fairteiler fertig. Unterstützung erhielten sie dabei von der Gemeinde Kernen, die zum einen den Raum für die Gruppe zur Verfügung stellte und zum anderem in dem Raum Elektroarbeiten vornahm. Darüber hinaus griff die Bürgerstiftung Kernen den Ehrenamtlichen bei der Ausstattung und bei den Materialkosten finanziell unter die Arme.

Zugreifen, aber nicht Hamstern

Die Regeln, die davor im Fairteiler galten, sollen weiterhin beibehalten werden: In den Fairteiler kommen nur Nahrungsmittel, die noch zum Verzehr geeignet sind. Zubereitete oder schnell verderbliche Speisen wie Hackfleisch, Eier sowie geöffnete und angebrochene Packungen haben dort nichts verloren. Zugreifen, für den Eigenbedarf, ist ausdrücklich erwünscht, Horten oder Hamstern natürlich nicht. Generell möchte die Aktion Foodsharing auf die Lebensmittelverschwendung öffentlich aufmerksam machen und versucht, in der Bevölkerung ein Bewusstsein für das Problem zu schaffen.

Öffnungszeiten

Geöffnet hat der Fairteiler Kernen montags bis dienstags jeweils von 9 bis 19 Uhr. Weitere Informationen gibt’s auf der Internetseite unter foodsharing.de.