Martinimarkt in Kernen-Stetten: Diese Straßen werden am 17. November gesperrt

Vom Kreisverkehr in der Kirchstraße bis zur Einmündung in die Steigstraße, über den St.-Pierre-Platz und die Mühlstraße erstreckt sich am Donnerstag, 17. November, wie gewohnt der traditionelle Martinimarkt in Stetten. Beschicker mit Dekorations- und Haushaltsartikeln sowie Standbesitzer mit fast allem, was für die kalte Jahreszeit gebraucht wird, sind auch in diesem Jahr vor Ort. Der Verkauf findet von acht bis 18 Uhr statt.

Aus diesem Grund wird die Kirchstraße zwischen dem Kreisverkehr und der Einmündung in die Steigstraße, der St.-Pierre-Platz und die Mühlstraße bis zur Einmündung in die Traubenstraße für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt, teilt die Kernener Gemeindeverwaltung mit. Es kommt zu Verkehrseinschränkungen.

Nach Aufbau der Verkehrsstände kein Befahren der Straße möglich

Die Verwaltung bittet alle Anlieger darum, ihre Fahrzeuge bis spätestens fünf Uhr aus dem Straßenbereich zu entfernen, da von diesem Zeitpunkt an die Marktbeschicker mit dem Aufbau ihrer Verkaufsstände beginnen. Nach deren Aufstellung sei ein Befahren der Straße nicht mehr möglich.

Vergangenes Jahr hatte die Gemeinde Kernen ein Corona-Konzept erarbeitet, damit das Traditionsfest trotz der Corona-Alarmstufe möglichst sicher über die Bühne gehen konnte. Dieses Jahr findet die Veranstaltung wie vor Corona-Zeiten statt.