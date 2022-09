Masken-Pflicht für Heimbewohner ab Oktober 2022: Diakonie Stetten übt Kritik

Das neue Infektionsschutzgesetz treibt nach Darstellung der Diakonie Stetten und ihrer Tochtergesellschaft, dem Alexanderstift, die Benachteiligungen für Pflegeeinrichtungen noch weiter auf die Spitze. Die beschlossenen Regeln für Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe belasteten laut dem Diakonie-Vorstandsvorsitzenden Rainer Hinzen, seinem Stellvertreter Dietmar Prexl und der Geschäftsführerin des Alexanderstifts, Gaby Schröder, die Bewohner und Mitarbeiter.

Ab Oktober 2022 müssen Bewohner von Heimen eine FFP2-Maske tragen

Bereits vor einigen Tagen hatten laut Pressemitteilung alle drei öffentlich sehr deutlich Kritik am Maßnahmenpaket der Bundesregierung für den Corona-Herbst geübt, vor den Belastungen für Mitarbeitende und Betreute gewarnt und eine gerechtere Verteilung der Pandemielasten angemahnt. Die jetzt von Bundestag und Bundesrat verabschiedeten Regelungen veranlassen sie zu neuerlicher Kritik.

Ab Oktober 2022 müssen Heimbewohner laut Gesetz zu ihrem eigenen Schutz FFP2-Masken tragen, sobald sie ihr Zimmer verlassen. „Diese Vorgabe bedeutet für Menschen mit Behinderung und Menschen in Pflegeeinrichtungen eine massive Sonderbehandlung und ist ein großer Rückschlag für alle Bemühungen um Inklusion und Normalität für die betroffenen Menschen“, heißt es in der Pressemitteilung. Diese wohnten mittlerweile in familienähnlichen Wohnungen und Wohnarrangements und sollen nun Masken tragen, wenn sie mit ihren Mitbewohnern am Tisch sitzen oder gemeinsam fernsehen.

Pfarrer Rainer Hinzen und Dietmar Prexl: Es darf keine diskriminierende Sonderwelt geschaffen werden

Mit dem Argument der besonderen Schutzbedürftigkeit darf aus Sicht von Pfarrer Rainer Hinzen und Dietmar Prexl keine diskriminierende Sonderwelt geschaffen werden. Der Vorstandsvorsitzende Rainer Hinzen sieht darüber hinaus erhebliche Mehrbelastungen auf die Einrichtungen zukommen: „Das neue Gesetz verlangt von uns nicht nur, dass wir zusätzliche personelle Ressourcen für die verpflichtenden Testungen schaffen, sondern auch noch, dass wir verantwortliche Personen benennen, die sich um die Umsetzung der Maßnahmen kümmern.“

Angesichts der stark angespannten Personalsituation könne man dies nicht noch zusätzlich schultern – „ganz abgesehen davon, dass wir diese Maßnahmen auch noch aufwendig dokumentieren sollen und dass das Gesetz für die Zusatzaufgaben in der Eingliederungshilfe keinerlei finanziellen Ausgleich vorsieht“. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht verursache schon genug Unmut und zusätzliche Bürokratie. „Nach mittlerweile zweieinhalb Jahren, in denen wir intensives Corona- Krisenmanagement betreiben, ist das Gesetz ein weiterer Baustein, der uns daran zweifeln lässt, dass die Politik den Ernst der Lage unserer Einrichtungen begriffen hat.“

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach: „Wir wissen nicht, wie sich die Pandemie im Herbst entwickelt“

Laut dem Bundesgesundheitsministerium gibt es indes Ausnahmen von der Maskenpflicht, wenn die Behandlung dem Tragen einer Maske entgegensteht. In den jeweiligen Einrichtungen behandelte oder gepflegte Personen müssen in den für ihren persönlichen Aufenthalt bestimmten Räumen ebenfalls keine Maske tragen. Grundsätzlich ausgenommen von der Maskenpflicht sind Kinder unter sechs Jahren, Personen, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können, sowie Gehörlose und Schwerhörige. „Wir werden mit so wenigen Freiheitseinschränkungen der Menschen wie möglich – aber so vielen wie nötig – verhindern, dass wir viele Tote, schwere Fälle und Long-Covid-Erkrankungen haben“, betont Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Weiter sagt er: „Wir wissen nicht, wie sich die Pandemie im Herbst entwickelt. Aber wir werden diesmal gut vorbereitet sein und die Lage im Griff haben.“