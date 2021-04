Von Dienstag, 27. April, an, stehen in der Gemeinde Kernen zwei neue Corona-Schnelltestzentren bereit: Eines im Kirchgarten-Pavillon, direkt neben dem Rathaus in Rommelshausen und ein zweites in der Begegnungsstätte in Stetten, im ehemaligen Rathaus neben der Verwaltungsstelle.

Das teilt die Gemeinde in einer Pressemitteilung mit. In der Alten Kelter wird künftig nicht mehr auf das Coronavirus getestet.

Die Testkapazitäten wurden laut Gemeinde erweitert – so können ab sofort