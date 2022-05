Mehrgenerationenhaus Kernen: 6,6-Millionen-Projekt mit Familienfest eingeweiht

Vom neuen Mehrgenerationenhaus in der Seestraße werden noch wichtige Impulse weit über Kernen hinausgehen, wenn es darum geht, Wege zur Lösung der großen Frage zu finden, wie die Menschen unterschiedlicher Generationen und Herkunft in Zukunft miteinander leben werden. Da waren sich Bürgermeister Benedikt Paulowitsch, Landrat Richard Sigel und Architekt Tom-Philipp Zoll einig, als das 6,6-Millionen- Projekt am Sonntag im Rahmen eines Familienfestes eingeweiht wurde.

Nachdem für das Mehrgenerationenhaus zunächst 2015 eine Machbarkeitsstudie erstellt worden war, so Paulowitsch in einem Rückblick, begannen die eigentlichen Planungen 2017. Der erste Spatenstich erfolgte dann am 5. Mai 2020. Es sei den Bemühungen aller Beteiligten zu verdanken, dass es gelungen sei, den Kostenrahmen einzuhalten. Besonderer Dank gebühre auch den Anwohnern, die die Arbeiten mit Geduld und Verständnis ertragen haben.

Die Feierstunde wurde von der Chorgemeinschaft Kernen und der Tanz-AG der Haldenschule umrahmt. Ab 14 Uhr öffnete das Haus seine Türen für die Bevölkerung, die von der Seestraße bis hinunter zum Bürgerhaus zu einem großen Familienfest zusammenkam.

Grundschüler können beim Schülertreff Hausaufgaben machen

Das neue Haus bildet einen Baustein für die in den kommenden Jahren anstehende Modernisierung der Haldenschule, die Paulowitsch in seinem Grußwort ankündigte. 20 Millionen Euro soll es kosten, die Schule mit Mensa, neuer Sporthalle und einem vollkommen überarbeiteten Raumkonzept auszustatten. Das Mehrgenerationenhaus ist mit der Haldenschule nicht nur über die neu gestalteten Wege und Freiflächen verbunden.

In einen der Gebäudeteile im ersten Stock wird auch ein Schülertreff einziehen. Es handelt sich dabei um ein niederschwelliges Hausaufgabenbetreuungsangebot für Grundschulkinder. Es steht montags bis donnerstags von 14 bis 17 Uhr grundsätzlich allen Kindern in dieser Altersgruppe offen und es sollen neben der eigentlichen Hausaufgabenbetreuung auch Möglichkeiten zum Spielen, gemeinsames kreatives Gestalten und Bewegen angeboten werden.

Tagespflege nimmt am 1. Juni ihre Arbeit im Mehrgenerationenhaus auf

Gegenüber dem Schülertreff befindet sich im Obergeschoss die Sozialstation mit dem ambulanten Pflegedienst und die Nachbarschaftshilfe. Die Sozialstation wurde 2015 als Eigenbetrieb der Gemeinde Kernen gegründet. Das Team besteht aus Krankenpflegern, Pflegehelfern, Familienhelfern sowie Haushalts- und Betreuungskräften.

An Menschen, die aufgrund ihrer Pflegebedürftigkeit, ihres Alters oder einer Erkrankung betreut werden müssen, sowie an deren Angehörige richtet sich das Angebot der neuen Tagespflege, die am 1. Juli mit 20 Tagespflegeplätzen im Erdgeschoss des Neubaus ihre Arbeit aufnimmt. Dieses Angebot ist nicht auf Kernener Bürger beschränkt. Die Tagespflege ist montags bis freitags von 7 bis 17 Uhr geöffnet, bei Bedarf zusätzlich auch ein Wochenende im Monat.

Jeder Gast soll unter Berücksichtigung seiner individuellen Bedürfnisse und Verantwortungsfähigkeiten versorgt werden. Angepeilt ist, den Gästen Kontakt zu den Kindern des Spieletreffs und der zweigruppigen Kleinkindbetreuung zu ermöglichen, die ebenfalls in das Mehrgenerationenhaus einziehen wird. Dabei handelt es sich um eine 7- bis 13-Uhr-Gruppe und eine Ganztagsgruppe. Verbunden sind alle vier Bereiche des Hauses über ein gemeinsames Foyer mit Treppenhaus und Aufzug.

Mehrgenerationenhaus soll ein attraktives Arbeitsumfeld sein

Gerade in Zeiten knapper werdender Ressourcen erhoffe man sich durch das Mehrgenerationenhaus Synergieeffekte, ein Zusammenführen von vier Welten unter einem Dach, so der Bürgermeister, um auch ein attraktives Arbeitsumfeld und eine freundliche Atmosphäre für ihre Tätigkeit zu schaffen. Er freue sich jetzt schon darauf, meinte Ralf Engel, der die Grüße der Kirchengemeinden überbrachte, wenn die Fenster des Gebäudes mit Bastelarbeiten geschmückt, in den Fluren Laufwege gespurt sind und Elterntaxis in zwei Reihen die Seestraße blockieren.

Denn dabei handle es sich um Gebrauchsspuren, die beweisen, dass das neue Mehrgenerationenhaus angenommen werde, in ihm Lebensflüsse zu einem See der Begegnung zusammenwachsen, der wiederum den Namen „Miteinander“ trage, so Engel.