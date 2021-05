Nach knapp fünf Jahren als Gemeinderat hat Michael Burger (71) Ende April das Gremium verlassen. Seinen Sitz in der OGL-Fraktion hat Jeffrey Brencher (50) übernommen. In seiner Abschiedsrede hat Burger sich bewusst auch an die Öffentlichkeit gewandt und zu guter Letzt eine alte Diskussion wieder angestoßen: Es geht um die Hindenburgstraße in Stetten.

Überreste von Nazi-Propaganda in Stetten?

Burger sieht in diesem Straßennamen Überreste von Nazi-Propaganda: