4,4 Millionen Euro kostet die Erweiterung des Kindergartens Pezzettino in der Blumenstraße. Nicht mehr nur drei, sondern fünf Gruppen sollen hier in Zukunft betreut werden. Dringend benötigte Ganztagesplätze werden geschaffen. Obwohl das Kinderhaus so stark wächst, will die Gemeinde aber auch die vom Hol- und Bringverkehr geplagten Anwohner entlasten. Wie soll das gelingen? Und wie lange werden die Bauarbeiten noch andauern? Ein Besuch auf der Baustelle.

Das Gebäude strahlt schon