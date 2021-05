Anfang Dezember hat die Polizei in der Hindenburgstraße in Kernen nachts um kurz vor halb zwölf einen Autofahrer angehalten. Bei einer folgenden Blutentnahme wurde bei dem Mann eine Blutalkoholkonzentration von 2,1 Promille gemessen. Deswegen musste er sich nun wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr vor dem Amtsgericht in Waiblingen verantworten.

Seinen Führerschein hat der Angeklagte schon in der besagten Nacht freiwillig abgegeben. Wieso er an diesem Abend derartig viel getrunken