Mit dem Fahrrad von Kernen nach Paris: Die besondere Reise von Benjamin Daroee

Er wollte „unbedingt etwas Neues und Verrücktes machen“ – zudem der täglichen Routine und den Einschränkungen durch die Pandemie entkommen. Also schnappte sich der 21-jährige Benjamin Daroee aus Kernen-Rommelshausen sein Fahrrad und setzte die spontane Idee um. Er war bereits als Urlauber in Paris, wo es ihm gut gefallen hat. Darum ist die Stadt erneut zum Ziel seiner Reise geworden – allerdings ist bei dieser Reise der Weg das, was zählt.

Wenig Supermärkte

Gestartet ist Benjamin Daroee alleine mit seinem Fahrrad und rund 20 Kilogramm Gepäck. „Jedes Teil in meiner Tasche hatte eine wichtige Funktion“, erklärt er. Zur Verpflegung hatte der BWL-Student zwar viel Wasser, aber nur ein paar Sandwiches und lediglich eine Dose Tomatensuppe dabei – was er nach ein paar Tagen bereute. Benjamin Daroee musste aufgrund seiner geringen Vorräte jeden Tag aufs Neue bei Supermärkten sein Essen kaufen, allerdings hat es im ländlichen Frankreich kaum die Möglichkeit dazu gegeben. Er sei an vielen Bauernhöfen vorbeigefahren, aber ein Supermarkt sei nicht in Sicht gewesen. Bei einem der Bauernhöfe habe er nach Wasser gefragt, jedoch habe der Bauer kein Englisch sprechen können, weshalb dieser „nur den Kopf schüttelte“. Von dem Hof ging Benjamin Daroee zwar ohne Wasser, aber dafür mit einem Korb voller Pflaumen.

Nette Menschen und schlechtes Wetter

Das Ankommen am Campingplatz war stets eine „Erleichterung“ für Benjamin Daroee. Nachdem er den ganzen Tag alleine auf dem Fahrrad verbracht hatte, tat es ihm gut, sich mit den Campern zu unterhalten und sich auszuruhen. Am ersten Abend lernte er einen etwa 70-jährigen Rucksack-Touristen aus Neuseeland kennen. Mit ihm hat er den Abend verbracht und konnte von den Erzählungen „einiges über das Zelten und Reisen lernen“. Am Tag darauf lernte der 21-Jährige aus Rommelshausen drei Gleichaltrige kennen, welche ebenso auf einer Fahrradtour waren. Mit ihnen hat sich Benjamin Daroee schnell angefreundet und über „das Leben philosophiert“.

Campingplatz geschlossen

Mit den Campingplätzen hatte er „einfach nur Glück“, so der 21-jährige. Einen Tag vor Beginn seiner Fahrradtour habe er sich „ein paar Campingplätze ausgesucht“, aber nicht reserviert. Einer der angestrebten Plätze war, anders als im Internet beschrieben, geschlossen, als er ankam. Darum musste Benjamin Daroee weiterfahren und war „sehr erleichtert“, als er einen noch geöffneten Zeltplatz fand. Im Nachhinein denkt er, dass „eine genauere Planung vielleicht besser gewesen wäre“. Insgesamt vier Nächte hat er auf verschiedenen Campingplätzen gezeltet. Zwischendurch hat Benjamin Daroee auch im Hotel geschlafen, obwohl er eigentlich ausschließlich campen wollte. Allerdings sei das Wetter „alles andere als gut“ gewesen. Es habe fast jeden Tag geregnet und er habe sich einige Male unterstellen müssen. Am letzten Tag der Tour sei es eine Art „Wettlauf gegen die Gewitterwolken“ gewesen. Da verflog die Lust zum Zelten schnell. Zudem hatte Benjamin Daroee nach drei Tagen „starken“ Muskelkater und Rückenschmerzen. Der Wunsch nach einem festen Dach über dem Kopf und einem weichen Bett überwog.

Benjamin Daroee vermisste seine Freunde und seine Familie

Die erste Nacht sei für den 21-Jährigen aus Rommelshausen am schwersten gewesen. Er vermisste seine Freunde und seine Familie. Aber die Motivation, am Ende den Eiffelturm zu sehen sowie seinen Freunden „zu beweisen“, dass er es schaffen kann, habe ihn angetrieben.

Die Radtour nach Paris bewältigte Benjamin Daroee mit einem Mountainbike. Ihm sei es „sehr wichtig“ gewesen, den Weg mit „eigener Muskelkraft“ zu schaffen. Er war anfangs etwas unsicher, ob er die gesamte Tour schaffen würde, da er sich selbst als „nicht die sportlichste Person“ beschreibt. Dafür sei er aber „ehrgeizig und motiviert“ gewesen.

Film über die Radtour gedreht

Auf der Strecke von 630 Kilometern hörte der Fahrradfahrer viel Musik und Podcasts mit Themen zum Reisen. Ebenso ein Unterhaltungsfaktor waren die Videos, die er dabei gedreht hat. Über die gesamte Radtour hat er seinen Weg gefilmt und die Eindrücke festgehalten. Den Zusammenschnitt können Interessierte im Internet auf Youtube anschauen (einfach als Suchbegriff Polarlemon eingeben). Pro Tag wollte er 100 Kilometer fahren, das klappte „mal mehr und mal weniger“. Dennoch pendelten sich die Zahlen ein und er erreichte sein Ziel wie geplant nach sechs Tagen.

„Am besten investierte 500 Euro“

Abschließend verbrachte Benjamin Daroee noch zwei weitere Tage in Paris und besuchte Sehenswürdigkeiten wie den Eiffelturm und den Louvre. Die Tour hat ihn insgesamt circa 500 Euro gekostet. Diese seien aber die bis jetzt „am besten investierten 500 Euro“ gewesen. Der 21-Jährige aus Rommelshausen lernte „viele nette Menschen“ kennen und seitdem schätze er die „kleinen Dinge im Leben“ mehr.

Nächste Tour nach Amsterdam

Benjamin Daroee plant bereits die nächste Fahrradtour: Dieses Mal soll es zusammen mit Freunden nach Amsterdam ans Meer gehen. „Ich würde es absolut weiterempfehlen.“