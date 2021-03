Die Telekom will ihre Antenne auf dem Rathaus-Dach in Kernen auf den aktuellen Stand der Technik bringen. Im Gemeinderat hat das im Dezember zu hitziger Diskussion geführt, da einige Räte befürchten, die Strahlenbelastung könne steigen. Aber ist überhaupt etwas dran an der Befürchtung? Und was könnte die Gemeinde überhaupt dagegen tun?

Ein „Nein“ ist gar nicht möglich

Gar nichts, stellt Bürgermeister Benedikt Paulowitsch noch einmal klar. In der Gremium-Sitzung am 17.