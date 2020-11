„Die beste Kreativität entsteht dann, wenn aus einem Mangel plötzlich Fantasie wird“, sagt Laura Wilhelm. Kurzum: Die Not macht erfinderisch. Sowohl in ihren Büchern als auch in der SWR-Sendung „Kaffee oder Tee“ erklärt die Stettenerin Schritt für Schritt, wie sie beispielsweise aus alten Handtüchern neue Spülschwämme zaubert oder wie die abgetragene Jeanshose als robuster Kulturbeutel wieder zum Leben erweckt wird.

Nicht nur das Ergebnis ist wichtig, sondern der Weg zum