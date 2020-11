Die Herbstferien sind um, der Unterricht an den meisten Schulen hat wieder begonnen. Doch für die Schüler der Rumold-Realschule in Rommelshausen heißt es: zunächst für eine weitere Woche zu Hause bleiben. Grund dafür sind bestätigte Corona-Fälle, die es an der Schule gegeben hat. Zwei Klassen mussten sich bis Ende vergangener Woche häuslich isolieren. „Aktuell sind keine Klassen mehr in Quarantäne“, sagt Ingeborg Nagl-Kranzinger, Rektorin der Rumold-Realschule.

Elf bestätigte