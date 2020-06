Benedikt Paulowitsch zählt mit seinen 32 Jahren zu den jüngsten Bürgermeistern im Kreis. Es gibt eigentlich keinen Grund, an seiner Gesundheit zu zweifeln. Und doch ist es gar nicht lange her, dass der Kernener Rathauschef Angst um sein Leben hatte. Vor drei Jahren wurde bei Paulowitsch ein Herzfehler diagnostiziert. Nur wenige Wochen später bekam er im Robert-Bosch-Krankenhaus die Herzklappe eines verstorbenen Spenders eingesetzt. Zum Tag der Organspende an diesem Samstag geht der